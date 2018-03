FPÖ-Mölzer: EU hat sich meilenweit von Idealen der europäischen Integration entfernt

Zentralismus und Regulierungswahn bedrohen Freiheit der Staaten und der Menschen - Eurokrise ist Musterbeispiel dafür, was in der EU alles schiefläuft

Wien (OTS) - Wer Europa liebt, müsse gegen die unzähligen Brüsseler Irrwege kämpfen, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, anlässlich des morgigen Europatages. "Die europäische Integration war zweifelsohne eines der wichtigsten Projekte nach 1945, aber die heutige real existierende Europäische Union hat sich meilenweit von den ursprünglichen Idealen entfernt. Nicht mehr Frieden und Freiheit stehen heute im Vordergrund, sondern Zentralismus und die Dogmen der Political Correctness", kritisierte Mölzer.

Daher sei es kein Wunder, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass sich immer mehr Menschen von der Europäischen Union abwendeten. "Schließlich hat die EU für die europäischen Staaten und Völker da zu sein und nicht umgekehrt. Auch kann und darf es nicht die Aufgabe Brüssels sein, sich mit völlig unnötigen Regulierungen in immer mehr Lebensbereiche der Menschen einzumischen und damit die Freiheit des einzelnen zu beschränken. Wir brauchen keinen paternalistischen Obrigkeitsstaat", hielt Mölzer fest.

Außerdem wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass die Eurokrise ein Musterbeispiel dafür sei, was in der EU alles schieflaufe. "Die Währungsunion in ihrer derzeitigen Form ist gescheitert, aber die Hoch-Eurokratie ist nicht bereit, die Konsequenzen zu ziehen und Mitglieder aus dem Euro ausscheiden zu lassen. Statt dessen wird lieber in Kauf genommen, dass innerhalb Europas zwischen dem Norden und dem Süden neue Gräben aufreißen", erklärte Mölzer.

EU-Kritiker werden als Anti-Europäer verunglimpft

Welch Geist der Intoleranz in der heutigen Europäischen Union vorherrschend sei, zeige sich daran, so der FPÖ-Europaparlamentarier, dass EU-kritische Kräfte wie die österreichischen Freiheitlichen als Anti-Europäer verunglimpft werden. "Kritik an den herrschenden Missständen soll erst gar nicht aufkommen. Dabei tritt immer deutlicher zutage, dass die Europäische Union baldigst eine Reform an Haupt und Gliedern benötigt, wenn sie nicht im Mistkübel der Geschichte landen will", betonte Mölzer.

Insbesondere müsse, so der freiheitliche Europaabgeordnete, dem Zentralismus Einhalt geboten werden. "Nicht die Vereinigten Staaten von Europa, in denen die Nationalstaaten zu Brüsseler Provinzen degradiert werden, dürfen das Ziel sein. Vielmehr sind die Konföderierten Staaten von Europa zu schaffen, die nach außen hin stark sind, aber nach innen ihren Mitgliedern ein größtmögliches Maß an Freiheit gewähren", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at