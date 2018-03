Graz, Warschau und Tokio - wo die Hotelgäste am zufriedensten sind

Nürnberg (ots) - In einigen Großstädten Österreichs konnten Hoteliers ihre Übernachtungsgäste mit Leistungen und Service in diesem Jahr noch stärker überzeugen. In mancher Großstadthotellerie waren die Buchungskunden allerdings weniger zufrieden als im Vorjahr. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung der Hotelbewertungen des internationalen Buchungsportals hotel.info [ www.hotel.info ].

Mit der Hotellerie des Führungsduos Graz und Linz zeigen sich die Buchungskunden bislang etwas weniger zufrieden. Die Landeshauptstadt der Steiermark erhält nach 7,72 Punkten 2012 dieses Jahr eine Bewertungsnote von 7,68 Punkten. Die Landeshauptstadt von Oberösterreich bewerten die Buchungskunden mit 7,61 Punkten (Vorjahr:

7,65). Die Hoteliers von Salzburg, Innsbruck und Wien können dagegen im Vergleich zur Vorjahresbewertung einen leichten Zuwachs in puncto Zufriedenheit der Übernachtungsgäste verbuchen.

Warschau erreicht im europäischen Vergleich erneut wieder den Spitzenplatz, auch wenn die Übernachtungsgäste hier etwas weniger zufrieden waren. Deutlich besser als im Vorjahr bewerten Buchungskunden die Hotellerie von Bratislava. Mit einem Plus von 0,19 auf 7,77 Punkte macht die Hauptstadt der Slowakei zwei Plätze gut. Auch die deutsche Hauptstadt schiebt sich mit einem leichten Bewertungsplus auf 7,56 Punkte einen Platz nach vorne.

Nicht ganz so zufriedene Gäste hinterließen dagegen erneut die Hoteliers in Rom und London. Erreicht die "Ewige Stadt" noch 6,91 Punkte (Vorjahr: 6,92), bewerten die Buchungskunden die Stadt an der Themse bislang nur mit 6,57 Punkten (Vorjahr 6,58). Auch Paris zeigt im europäischen Vergleich noch immer eine Menge Aufholpotenzial, kann aber gegenüber dem Vorjahr kräftig zulegen. Hotelgäste sind 2013 deutlich zufriedener mit der dort ansässigen Hotellerie und vergeben nun 6,89 Punkte (Vorjahr 6,74).

