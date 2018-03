United Commodity: Recycling Raffinerie in Kanada produziert früher als erwartet mit voller Auslastung

Thun/Zürich (ots) - Wie die Unternehmensleitung der United Commodity AG (UC) bekannt gibt, produziert die Edelmetallraffinerie bereits früher als erwartet im Volllastbetrieb. Das Schweizer Unternehmen betreibt in seiner Anlage in Ontario, Kanada, eine "Clean Refinery", die jetzt kontinuierlich jeden Tag 12,5 Tonnen mit Arsen und Zyanid verseuchten Silber, Cobalt, Nickel- und Goldkonzentrat recycelt. Über 40 Mitarbeiter extrahieren und raffinieren hier im 3-Schicht-Betrieb an 7 Tagen in der Woche die darin enthaltenen Edelmetalle Gold, Silber, Cobalt und Nickel. Die recycelten Edelmetalle werden in Barren gegossen und verkauft. Für die zweite Jahreshälfte ist die Steigerung der Produktionskapazität auf 25 Tonnen Minenabraum vorgesehen.

In einem ganzseitigen Interview berichtete vor einigen Tagen der kanadische 'Temiskaming Speaker' von einer vielbeachteten Veranstaltung des renommierten Canadian Institute of Mining and Metallurgy. Hier konnte der Verwaltungsrat der UC ausführlich die innovative UC-CRT®-Technologie zum Recycling von Minenschutt und die weiteren Expansionspläne erläutern. Die regionale und lokale Presse in Cobalt, Ontario, hatte bereits in den letzten Wochen sehr positiv über die Wiederinbetriebnahme der Yukon Raffinerie und deren Fähigkeit zum Minenschuttrecycling berichtet. Aktuelle Informationen dazu sind stets auf der Homepage zu finden.

Über United Commodity AG:

United Commodity ist spezialisiert auf die industrielle Anwendung und internationale Vermarktung von innovativen und nachhaltigen Raffinerie- und Recycling Technologien im Edelmetall Sektor. Die United Commodity AG ist an der Stuttgarter Wertpapierbörse gelistet. (WKN: A0M0F0, ISIN: CH0032868199, Symbol: 3UI1).

Rückfragen & Kontakt:

Jochen Schäfer

United Commodity AG

Niederlassung Zürich

Bellerivestrasse 20

CH-8008 Zürich

info @ united-commodity.com

Telefon +41 (0) 44 533 10 30

www.united-commodity.com