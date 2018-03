Team Stronach: Salzburger haben für bürgerlich-saubere Politik entschieden

Stimmenstärkste Partei kann Partner unter drei Wahlgewinnern auswählen

Salzburg (OTS) - "Dr. Haslauer kann als Obmann der stimmenstärksten Partei seine künftigen Regierungspartner unter drei Wahlgenwinnern wählen. Für andere Kombinationen hätten die Wähler wohl kein Verständnis. Präjudize aus persönlichen Animositäten haben in der momentanen Situation des Landes nichts verloren". Mit diesen Worten reagierte heute der Landesobmann des Team Stronach, Bgm. Hans Mayr, auf die diversen Spekulationen zu Regierungsformen in Salzburg.

Für das Team Stronach, so Mayr, gebe es jetzt nur mehr "Partner für das Land". "Der Wahlkampf ist vorbei, der Wähler hat für eine bürgerlich-saubere-unbestechliche Politik entschieden. Danach haben sich die Politiker des Landes zu richten. Das Team Stronach wird in Opposition oder Regierung seinen Teil dazu beitragen", so Mayr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at