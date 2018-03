Vizepräsident Karas zum Europatag: EU braucht dritte Neubegründung

Vizepräsident des Europäischen Parlaments: Weltkriege und Kalter Krieg allein reichen nicht mehr als Legitimierung, Globalisierung zwingt zum Handeln

Wien (OTS) - Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, fordert anlässlich des Europatags eine "dritte Neubegründung der EU". "Heute ist eine Neubegründung der EU als Antwort des Kontinents auf die Globalisierung notwendig. Europa muss in zentralen Fragen noch stärker seine Kräfte bündeln, um nicht zum Verlierer der Globalisierung zu werden. Die EU muss zum Sprecher des Kontinentes in der Welt werden. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt", so der Parlamentsvizepräsident. Die Legitimierung, die die europäische Einigung aus den Weltkriegen und der Wiedervereinigung Europas nach dem Kalten Krieg bezogen habe, sei nicht mehr ausreichend, um die EU heute weiterzuentwickeln.

Karas begrüßt, dass laut der neusten Umfrage 59 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die Mitgliedschaft für eine richtige Entscheidung halten. "Dies ist ein erfreulicher Anstieg um fünf Prozent. Bis zur Europawahl am 25. Mai 2014 müssen wir daran arbeiten, dass dieser Wert auf mindestens zwei Drittel ansteigt", so Karas. "Wir müssen noch deutlicher machen, wofür Österreich die EU dringender denn je braucht, was die Mitgliedschaft nicht nur materiell bringt und welche Rolle wir in der EU erfolgreich wahrnehmen", so der Vizepräsident der EU-Bürgervertretung.

Im Hinblick auf die bisherige Entwicklung der EU erinnert Karas daran, dass Europa sich mehrfach politisch neu orientiert habe und "auch das geschafft hat, was historisch eigentlich unwahrscheinlich war". Deshalb sei heute die erneute Neubegründung der EU nicht unmöglich, sondern "notwendig und ausschließlich eine Frage von politischem Willen und Führung", so Karas.

"Die Gründerväter wollten Kriege in der Gemeinschaft unmöglich machen und durch die Zusammenarbeit Wohlstand schaffen. Dies ist gelungen. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die EU zum Modell für Freiheit und Wohlstand für ganz Europa. Auch die Wiedervereinigung Europas ist gelungen, aber noch nicht vollendet. All diese historischen Errungenschaften waren weder der politisch einfachste Weg, noch von Umfrageergebnissen vorgezeichnet, sondern Ergebnis der Überzeugungsarbeit von Politikern mit Visionen. Diesen Erfolgsweg müssen wir konsequent und unbeirrt fortsetzen", so Karas.

