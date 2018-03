Medienpädagogische Fachtagung 2013: Mediality - Medien versus Wirklichkeit

Eigene Wahrnehmung schärfen, da Medienbotschaften nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigen

Wien (OTS) - Der Verein Wiener Bildungsserver präsentiert bei seiner Medienpädagogischen Fachtagung sowohl theoretische als auch praktische Ideen zu dem Thema "Mediality - Medien versus Wirklichkeit" für den Schulalltag. Es soll die eigene Wahrnehmung geschärft und gleichzeitig das Wissen um einzelne Medienformate vertieft werden. FachreferentInnen liefern am 06.06.2013 im Conference Center der Siemens City in Wien Floridsdorf umfangreiche Informationen über die Konstruktion audiovisueller Wirklichkeiten, Bildmanipulation in der Werbung und innovative Formen des Schulunterrichts mithilfe interaktiver Whiteboards.

Medienkompetenz - die Fähigkeit, mediale Inszenierungen von sachlichen Informationen zu unterscheiden

Die Welt, die uns umgibt, nehmen wir über unsere Sinne wahr. Dieses Wissen um unsere Wahrnehmung wird dazu genutzt, mediale Botschaften zu vermitteln, die Einfluss auf unsere Weltbilder, Meinungen, Einstellungen zu Sachfragen und schließlich unser Verhalten haben. "Medienbotschaften verfolgen bestimmte Interessen und Zwecke und zeigen daher nur Ausschnitte der Wirklichkeit", erklärt LAbg. Barbara Novak, Präsidentin des Wiener Bildungsservers, "Es herrschen daher unzählige Möglichkeiten, wie Medienbotschaften uns erreichen können". LAbg. Barbara Novak meint damit nicht nur klassische Medienträger (Zeitungen, Radio oder Fernsehen) sondern auch neue Medien, wie das Internet und da im Besonderen soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Google+ an. "Diese Vielfalt an Formaten ist einerseits eine Bereicherung, andererseits verlangt sie die persönliche Bereitschaft, Nachrichten auf ihre Relevanz und Glaubwürdigkeit zu überprüfen", stellt Novak fest, "Die eigene Medienkompetenz hilft uns, in einer stark mediatisierten Welt nicht die Orientierung zu verlieren. Mit dieser Fähigkeit können wir leichter mediale Inszenierungen von objektiver Berichterstattung und sachliche Informationen unterscheiden."

Dies nimmt der Wiener Bildungsserver als Anlass, sich im Rahmen der Medienpädagogischen Fachtagung dem ambivalenten Verhältnis zwischen Realität und Medienwirklichkeit zu widmen. ExpertInnen aus der Forschung und Praxis der Medienpädagogik präsentieren einen Überblick über die Herausforderungen und Chancen im schulischen Kontext.

Medieninteressierte MedienvertreterInnen sind herzlich bei dieser Veranstaltung willkommen:

Medienpädagogische Fachtagung 2013:

Mediality - Medien versus Wirklichkeit

Wann: 6. Juni 2013, 9 - 17 Uhr

Wo: Siemens City Conference Center, Siemensstraße 90, A-1211 Wien

Informationen und Programm:

http://www.wiener-bildungsserver.at/medienbildung/events/medienpaedag

ogische-fachtagung/

Verpflichtende Anmeldung bis 04. Juni 2013 unter:

http://www.wiener-bildungsserver.at/anmeldung13/

Workshop-Anmeldungen können nur bis 30.04 angenommen werden!

Pressebild unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Varga

Wiener Bildungsserver / Öffentlichkeitsarbeit

Mob.: +43 664 831 85 44

Email: claudia.varga @ wiener-bildungsserver.at

http://www.wiener-bildungsserver.at