Wien Holding: Wien-Ticket App

Unterwegs aktuelle Events finden und Tickets buchen

Wien (OTS) - Wien-Ticket, das Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, optimiert sein Service und ermöglicht seinen Kunden rund um die Uhr auch unterwegs bequem Eintrittskarten zu einer riesigen Angebotspalette unterschiedlichster Veranstaltungen zu buchen. Verpasste Events gehören mit der neuen Wien-Ticket App endgültig der Vergangenheit an.

Passende Events finden

Die Wien-Ticket App - iOS & Android - informiert topaktuell über atemberaubende Shows, klassische und kommerzielle Konzerte, unvergessliche Musicalproduktionen, lustige Kabaretts, Theateraufführungen, spannende Sportevents und vieles mehr. Sie ermöglicht, auch unterwegs in dem umfangreichen Veranstaltungsangebot zu schmökern, sich zu informieren und die Freizeit unterhaltsamer zu gestalten. Die Wien-Ticket App benachrichtigt auch über kommende Veranstaltungen der Lieblingskünstler und über die passenden Events für jeden.

Direkter Kauf von Tickets im mobilen Shop

Die neue Wien-Ticket App stellt nicht nur alle aktuellen Veranstaltungshighlights mit sämtlichen Eventdetails wie Fotos und Videos vor, sondern zeigt auch immer die ideale Anfahrt und Navigation zu den Veranstaltungen. Eine schnelle, einfache Veranstaltungssuche nach Datum, Stichwort und Veranstaltungskategorie zeugt von der wohldurchdachten und simplen Handhabe der App. Der direkte Kauf von Tickets im mobilen Shop erweist sich als ebenso funktionell und simpel. Ohne großen Zeitaufwand lassen sich Tickets flott und bequem buchen. Auch die nächstliegenden Vorverkaufsstellen werden mit Wegbeschreibung sofort angezeigt.

Viele praktische Funktionen - einfache Handhabe

Die App bietet daneben auch die praktische Funktion, Veranstaltungen und Künstler zu Favoriten hinzuzufügen. Man erhält dadurch nicht nur News und Updates zu den Events, sondern auch personalisierte Eventvorschläge zum individuellen Musikgeschmack. Mit der entsprechenden Funktion kann man die Veranstaltungstermine direkt in den Kalender übertragen und sich auch daran erinnern lassen. Mit der Facebook- und Email-Share- Funktion lassen sich auch Freunde und Bekannte schnell über beliebte Events informieren. Über die Doodle Terminabstimmungsfunktion wird auch gleich der passende Termin mit Freunden abgestimmt.

Keine versteckten Zusatzgebühren & gratis print@home

Im Gegensatz zu anderen Ticketinganbietern verrechnet Wien-Ticket seinen Kunden keine versteckten Zusatzkosten oder hohe Versandkosten. Weiters verrechnet Wien-Ticket seinen Kunden keine Zusatzgebühr für Hinterlegung in den Wien-Ticket Centern oder für print@home.

Wien-Ticket

Wien-Ticket, das Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, wurde 2005 gegründet und setzt über drei Millionen Tickets jährlich für eine Vielzahl von Events in und rund um Wien ab. Damit hat sich Wien-Ticket in nur wenigen Jahren zu einem der größten Ticketseller in Österreich entwickelt. Das Unternehmen vermarktet und verkauft Tickets sowohl für die Wien Holding-Kulturbetriebe wie die Wiener Stadthalle oder die Vereinigten Bühnen Wien, als auch für viele andere Event-, Konzert- und KulturanbieterInnen in Österreich.

