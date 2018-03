Bundesminister Hundsdorfer verweigert Auskunft im Bundesrat!

Wien, 08.05.2013 (OTS/FPD) - Im Rahmen der heutigen Fragestunde an den BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz verweigerte Bundesminister Rudolf Hundsdorfer die Antwort auf die Frage des freiheitlichen Bundesrates Hans-Jörg Jenewein wie vielen Beziehern der bedarforiemtierten Mindestsicherung in Wien der Bezug aufgrund von Arbeitsverweigerung gekürzt wurde. Lapidar verwies er den Bundesrat an die MA 40, wohl wissend, dass Bundesräte kein Fragerecht an den Wiener Magistrat haben. Hundsdorfers Auskunftsverweigerung sei ein weiteres Beispiel dafür, dass für ihn, Hundsdorfer, der österreichische Parlamentarismus offenbar ein mühsames und verachtenswertes Instrument sei, dessen Ernsthaftigkeit den Minister nur am Rande berührt, so Bundesrat Hans-Jörg Jenewein in einer Stellungnahme.

Nicht nur, dass 58% aller Mindestsicherungsbezieher in Wien leben, gibt es auch gerade in der Bundeshauptstadt mangelnde Ueberprüfungen und Kontrollen! So hat das Wiener Kontrollamt kritisiert, dass lückenhafte Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt sind. Bei der Akteneinsicht in den Sozialzentren wurde unter anderem vom Kontrollamt aufgedeckt, dass die vorgesehene Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nicht alle drei Monate erfolgte und die vorgeschriebene Prüfungsintervalle nicht eingehalten wurden!

Dem Wiener Genossen und Spitzenkandidat Hundsdorfer hätte es damit gut angestanden, eine ehrliche Antwort zu geben, er kann sich darauf verlassen, dass wir ihn auch in Zukunft im Zuge des parlamentarischen Interpellationsrechts zu den Mißständen seines Ministeriums und bei seinen Wiener Genossen befragen werden, so Jenewein abschließend. (Schluss)

