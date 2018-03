Tekne Home: Über den neuen E-Commerce-Trend für Milliardenbeträge das Sofa selbst entwerfen

Stockholm (ots/PRNewswire) - IKEA, 1943 gegründet, steht seit Jahrzehnten an der Spitze der Möbel-und Einrichtungsbranche. Bald wartet jedoch Konkurrenz in Form des schwedischen Unternehmens Tekne Home auf, das mit seinem E-Commerce-Angebot für Aufsehen sorgt.

Tekne Home wurde von dem bekannten 69-jährigen schwedischen Unternehmer Claes Persson gegründet und bietet den Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis: direkt in der Fabrik einkaufen. Das bedeutet nicht nur, dass die Preise bei Weitem niedriger sind als für Produkte aus dem Laden. Es bietet dem Kunden, der es gewohnt ist, nur die paar Dutzend Sofas vergleichen zu können, die im Laden angeboten werden, auch eine ganz neue Welt.

Mit Preisen, die weniger als halb so hoch sind wie bei im Laden gekauften Produkten, bietet Tekne Home den Kunden die Möglichkeit, ihr eigenes Sofa aus einer grossen Auswahl an Materialien selbst zu kreieren, in einer der Fabriken herstellen zu lassen und es sich kostenlos nach Hause liefern zu lassen.

Der voraussichtlich neue E-Commerce für Milliardenbeträge, das neue "Smart Shopping System" von Tekne Home, wird zunächst in Schweden und dann nach und nach auf der ganzen Welt eingeführt werden. Das System ist wahrhaft umweltfreundlich.

IKEA "Stockholm" (Hergestellt in China) Durchgefärbtes Narbenleder Rind Geprägte und pigmentierte Oberfläche 3er-Sofa, 212 x 89 x 81 cm Ca. USD 2 369 inkl. Lieferung

TEKNE HOME "Birka" (Hergestellt in China) Durchgefärbtes Narbenleder Rind Geprägte und pigmentierte Oberfläche 3er-Sofa, 214 x 90 x 80 cm Ca. USD 1 123 inkl. Lieferung

(Vergleich in Schweden am 2.1.2013. Diese Pressemitteilung wurde der Geschäftsführung von IKEA im April vorgelegt.)

INFORMATIONEN ZU CLAES PERSSON

Seit 1968 hat Claes Wellton Persson diverse innovative Unternehmen gegründet, von denen einige zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Schwedens gehören und sogar absolute Börsengewinner des Jahres sind: http://teknehome.se/press

Tekne: griechisch für Mechanik, Technik und Kunsthandwerk.

Claes Persson CEO, Tekne Home AB: info.se @ teknehome.se, +46761619129 (GMT: 10 Uhr - 22 Uhr)

