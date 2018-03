Muttertag 2013: Der Trend geht in Richtung Topfpflanzen

LK-Wien: Bei Beratung und Qualität haben die heimischen Gärtnereien die Nase vorn

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende werden die Türen bei den heimischen Gärtnern und Floristen nicht stillstehen, denn am 12.05. ist Muttertag. Zu diesem Anlass sind Blumen aller Art ein willkommenes und gern gesehenes Geschenk. Der Trend geht dabei seit einigen Jahren vermehrt zu Topfpflanzen für den Innen-, wie auch für den Außenbereich. "Ganz einfach, weil man sich bei richtiger Pflege lange an ihnen erfreuen kann", weiß Ulrike Osterbauer-Jezik, deren Familie seit 1936 in Wien auf 1.000 m2 Glasfläche und 1.500 m2 Freiland eine Gärtnerei - hauptsächlich für Beet- und Balkonpflanzen - betreibt (Waldhausenstraße 23, 1140 Wien). Auch größere Kübelpflanzen, wie zum Beispiel Bougainvillea - auch als Drillingsblume bekannt - mit ihren üppigen farbenprächtigen Hochblättern, oder mediterrane Zitronenbäumchen werden von den Kunden verstärkt nachgefragt. Sie sind ein Blickfang auf jeder Terrasse und vermitteln ihren Besitzern bereits Anfang Mai auf dem Balkon ein Ferienfeeling, wenn der Urlaub noch in weiter Ferne liegt.

Von traditionell bis natürlich

Seiner Fantasie freien Lauf lassen kann man bei gebundenen Sträußen. "Gerne werden Anemonen und Ranunkel kombiniert, mit einer Alstromeria (Inkalilie) als Blickfang. Junge Väter mit Kindern greifen auch gerne zu Rosen", so Osterbauer-Jezik. Daneben macht sich bei der Blumenwahl eine neue Natürlichkeit bemerkbar. "Mit Wiesensträußen holen sich viele unserer Kunden die Blumenwiese ins Haus", sieht die Gärtnermeisterin die Romantik sprühen.

Bei Beratung und Qualität haben die heimischen Gärtnereien die Nase vorn

Wem angesichts des großen Pflanzenangebots Zweifel über seine Wahl kommen, der ist in einer österreichischen Gärtnerei beziehungsweise bei einem Floristen gut beraten. "Unsere Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet und kennen nicht nur die neuesten Trends, sondern können mit einigen Rückfragen über die zu beschenkende Person auch das richtige Arrangement zusammenstellen", so Osterbauer-Jezik. "Ältere Damen etwa bevorzugen nach wie vor Ton-in-Ton-Buketts, während 'Mann' bei jüngeren Frauen mit kräftigeren Farben und bunteren Sträußen punktet. Die "Herren der Schöpfung" sind es auch, die oft etwas mehr Beratung benötigen, verrät die Gärtnermeisterin mit einem Augenzwinkern.

Doch nicht nur durch die professionelle Beratung heben sich die heimischen Gärtner von der Konkurrenz ab. "Auch und vor allem die Qualität der Blumen ist es, die die Konsumenten überzeugt. Denn sie können sich bei der österreichischen Ware länger als bei den über viele tausende Kilometer importierten Pflanzen über deren Frische und Duft erfreuen", rät Franz Windisch, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, zu Regionalität beim Blumenkauf das ganze Jahr über.

Auch Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima empfiehlt heimische Pflanzen und Blumen: "Regionale Produkte sind ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und gerade die Blumen aus den Wiener Gärtnereien sind eine wahre Augenweide, nicht nur am Muttertag."

Der Zierpflanzenbau hat in Wien eine lange Tradition. 92 Betriebe befassen sich aktuell mit der Produktion ein- und mehrjähriger Pflanzen und Schnittblumen in Glashäusern und im Freiland auf einer Gesamtfläche von rund 54 ha. Der Produktionswert, der damit jährlich erwirtschaftet wird, beläuft sich auf EUR 22 Mio. Zahlreiche Betriebe haben neben dem Schwerpunkt der Pflanzenproduktion ihr Angebot erweitert und bieten - so wie die Gärtnerei Jezik - auch einen Überwinterungsservice für Balkon- und Kübelpflanzen an, was in einer Großstadt wie Wien, mit ihrem beschränkten Wohnraumangebot, sehr gerne angenommen wird.

