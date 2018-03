Maschinen- und Metallwarenindustrie urgiert KV-Runde 2013

FMMI will vor dem Sommer mit Gewerkschaften verhandeln

Wien (OTS) - Statt wie früher im Herbst möchte der Fachverband der Maschinen und Metallwaren Industrie (FMMI) seine KV-Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch vor dem Sommer führen. Der FMMI ist auch jederzeit bereit, mit den Gewerkschaften Gespräche zum Thema 'moderne Arbeitswelt' zu führen.

Da Löhne und Gehälter in der personalintensiven Branche einen hohen Anteil an den zu veranschlagenden Jahresbudgets ausmachen, bedeutet ein rechtzeitiger Abschluss höhere Planungssicherheit für die rund 1.200 Mitglieder. FMMI-Obmann Mag. Christian Knill bedauert, dass es noch immer nicht gelungen ist, mit den Gewerkschaften einen Termin für die diesjährigen KV-Verhandlungen festzulegen, und erneuert deshalb die Einladung an den Sozialpartner, noch vor dem Sommer zu verhandeln.

Zum Thema "Arbeitszeit" verweist er darauf, dass die Arbeitgeber sich seit gut zwanzig Jahren im Rahmen der Sozialpartnerschaft um intelligente Arbeitszeitmodelle bemühen und bei den Gewerkschaften bisher keine Gesprächsbereitschaft bestand. Der gesetzliche Rahmen gäbe seit 2008 schon etwas Spielraum, der in den Kollektivverträgen aber immer wieder blockiert worden sei.

Insofern sei es erfreulich, dass die Gewerkschaften nun kürzlich dazu ein Gespräch angeboten haben, das der FMMI als größter Fachverband der Industrie gerne - jedoch selbständig, direkt und mit Bezugnahme auf die Bedürfnisse der Branche - wahrnehmen werde. Dazu seien Terminvorschläge in Abstimmung.

"Der FMMI kann jederzeit mit inhaltlichen Gesprächen beginnen, das betrifft nicht nur die KV-Verhandlungen, sondern auch die 2012 im KV zwischen unserem Fachverband und den Gewerkschaften fixierte Arbeitsgruppe zu Arbeitszeitthemen, die wir wiederholt urgiert haben", so Knill.

Der Fachverband der MASCHINEN & METALLWAREN Industrie ist die gesamtösterreichische Vertretung aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren, die im Jahr 2011 gemeinsam einen Produktionswert von 36,5 Milliarden Euro erwirtschafteten. Die mittelständisch strukturierte Branche stellt mit über 1.200 Unternehmen und rund 120.000 Beschäftigten das Rückgrat der industriellen Beschäftigung in Österreich dar. Oberstes Ziel des Fachverbandes ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenbranche im internationalen Wettbewerb zu sichern.

