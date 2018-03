Explosion der Farben im MUSA

Die gesamte Avantgarde des Claus Mayrhofer alias "Barabbas"

Wien (OTS) - Höhepunkte der österreichischen Hippie-Avantgarde zeigt von 14. Mai bis einschließlich 8. Juni das Wiener MUSA (1., Felderstraße 6-8). Erstmals wird das Gesamtwerk Claus Mayrhofers gewürdigt, bekannt als "Barabbas". Der Wiener prägte die Wiener Avantgarde der 1960er-Jahre mit seiner psychedelischen Malerei. Zudem war Barabbas Gründungsmitglied der Musik-Formation "Masters of Unorthodox Jazz". Die Ausstellung zeigt sein Schaffen der 60er Jahre, Grafiken der 70er sowie die Werke seiner Zeit in Bali und Australien, wo er 2009 starb.

Eröffnung am 13. Mai und Begleitprogramm

Bereits am 13. Mai um 19.00 wird die Barabbas-Schau feierlich eröffnet. Ab 14. Mai läuft die Ausstellung regulär, bis einschließlich 8. Juni. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 11.00-18.00 Uhr; Donnerstag 11.00-20.00 Uhr; Samstag 11.00-16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anlässlich der Ausstellung wird zudem die Schallplatte "Overground" der Masters of Unorthodox Jazz neu aufgelegt, sie war jahrelang vergriffen. Mit einem Cover-Sujet von Arnulf Rainer ist die Platte um 15 Euro im MUSA erhältlich. Jazzkonzerte im MUSA am 28.5. sowie am 5.6. begleiten das Programm, Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr.

Über das MUSA

MUSA ist der Name für die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien. Sie ist eine der größten Sammlungen ihrer Art in Österreich und umfasst derzeit 30.000 Objekte sämtlicher Kunst-Sparten von etwa 4.500 KünstlerInnen. Weitere Informationen:

