Verein PFOTENHILFE bestätigt Ergebnisse der Studie von immowelt.at

Im Tierheim PFOTENHILFE Lochen werden täglich Tiere aus unterschiedlichsten Gründen abgegeben

Wien (OTS) - Wie die gestern publizierte Studie von immowelt.at ergab, sind 36 Prozent der Österreicher bereit, ihr Haustier abzugeben, wenn in der neuen Wohnung keine Haustiere erlaubt sind. Diese Ergebnisse kann der Verein PFOTENHILFE nur bestätigen.

Tagtäglich werden im Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ) Tiere abgegeben, weil die Halter diese nicht mehr behalten können oder wollen. "Wir sind ständig damit konfrontiert, dass Tiere ihr Zuhause und ihre Familie verlieren. Lebensumstände verändern sich immer wieder, beispielsweise durch Jobwechsel oder eine neue Wohnung, doch anstatt diese an das Haustier anzupassen, wird es einfach ins Tierheim gebracht." beklagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen.

Das Hauptproblem ist, dass Tierhalter vor der Anschaffung nicht überlegen, ob sie die Katze oder das Kaninchen in acht oder 15 Jahren immer noch versorgen können und wollen. In den Wochen nach den Osterfeiertagen wurden allein in diesem Jahr 20 Kaninchen in die PFOTENHILFE Lochen gebracht, weil die Kinder das Interesse an den lebenden Ostergeschenken schon nach kurzer Zeit verloren hatten oder die Tiere zu viel Arbeit wurden.

Erst vor Kurzem musste die PFOTENHILFE Lochen 25 Meerschweinchen, die teilweise hochträchtig waren, übernehmen, weil sich die ehemaligen Besitzer nicht mehr um sie kümmern wollten. "Die Halter hatten es verabsäumt, ihre Tiere kastrieren zu lassen und so wurden aus zwei Meerschweinchen bald 25. Die Kosten für die Kastration und die tägliche Versorgung bleiben nun an uns hängen." so Stadler.

Besonders schlimm ist die Trennung vom Halter für Katzen und vor allem für Hunde. Diese haben meist eine sehr enge Beziehung zu ihrer Familie. Wird dann kurzerhand entschieden, den Hund ins Tierheim zu bringen, um dafür in die neue Wohnung ziehen oder auf Urlaub fliegen zu können, bedeutet das für das Tier einen schweren Verlust. Viele Hunde trauern in den ersten Tagen im Tierheim. Sie fressen wenig und sind antriebslos, weil sie die Trennung von ihrer Familie nicht verkraften.

Tiere sind Lebensabschnittspartner und keine kurzweilige Beschäftigung. Der Weg ins Tierheim ist für diese immer mit Trauer, Schmerz und dem Verlust der Familie verbunden. "Ich bitte Sie daher, sich vor der Anschaffung eines Haustieres gut zu überlegen, ob Sie dieses sein ganzes restliches Leben versorgen können. Nur dann können Tier und Halter miteinander glücklich werden." so Stadler abschließend.

Sonja Weinand, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE

sonja.weinand @ pfotenhilfe.org, Tel.: 01 / 892 23 77 www.pfotenhilfe.org