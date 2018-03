Weidenholzer zeigt, wie Internet und Datenschutz zusammenpassen

Abgeordneter mobilisiert für Datenschutz und lädt Google-Alternative IxQuick ins EU-Parlament ein

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der bevorstehenden Abstimmung über das Datenschutzpaket im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) hat SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer die Betreiber von ixquick.com, einer der datenschutzfreundlichsten Suchmaschinen der Welt, ins Europaparlament eingeladen. "Wenn Europa über Datenschutz spricht, dann führt das zu Alternativen wie zum Beispiel zu IxQuick", sagt der Abgeordnete am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Bei ixquick.com werden anders als etwa bei der Suchmaschine google.com keine Daten der Benutzer gespeichert. "IxQuick vollzieht damit bereits jene EU-Standards, die mit der Datenschutzverordnung rechtlich verbindlich werden sollen", führt Weidenholzer aus. "Während gegen Google derzeit sieben EU-Mitgliedsstaaten wegen Datenschutzverletzungen vor Gericht gehen, zeigt IxQuick, dass es auch anders geht", ist der Abgeordnete erfreut. ****

Mit der Veranstaltung will der Abgeordnete zur Sensibilisierung bezüglich Datenschutzpaket beitragen. Ende Mai werden die Abgeordneten im LIBE-Ausschuss schließlich über das Datenschutz-Paket abstimmen. "Datenschutz ist keine Laune, sondern ein Grundrecht. Bürgerinnen und Bürger sollen die Kontrolle über ihre eigenen Daten zurück bekommen", fasst der Abgeordnete seine Position zusammen. "Europa hat die Chance, sich mit der Verordnung neue und verbindliche Standards bezüglich des Schutzes der persönlichen Daten zu setzen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen", sagt der Abgeordnete.

Die Präsentation der preisgekrönten Suchmaschine "ixQuick - Privacy as a Competitive Differentiator" findet heute Mittwoch, dem 8. Mai 2013 ab 14 Uhr, in Brüssel im EU-Parlament im Raum ASP3H1 statt - mit Josef Weidenholzer sowie mit Alexander Hanff und Alex van Eesteren von IxQuick. Livestream via www.weidenholzer.eu. (Schluss) sn/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493