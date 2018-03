VIER PFOTEN: Ein Heimtier ist eine große Verantwortung

Was es vor der Anschaffung zu beachten gibt

Wien (OTS) - Immer wieder zeigt sich: Nicht alle, die sich ein Heimtier zulegen, sind sich der großen Aufgabe bewusst, die ein Tier im Haushalt mit sich bringt. Oft wollen Eltern ihren Kindern zum Beispiel den Wunsch nach einem Tier nicht abschlagen, diese sind aber dann mit der Verantwortung der Haltung überfordert. Ein VIER PFOTEN Ratgeber hilft allen bei ihrer Entscheidung, ob sie sich ein Tier anschaffen wollen oder nicht.

Ein paar ganz simple Fragen sollte man sich vorab unbedingt stellen, erklärt Nikola Furtenbach, Kampagnenleiterin von VIER PFOTEN. "Da wäre zunächst die Frage: Bringe ich wirklich genügend Liebe und Verantwortungsbewusstsein auf?" Was banal klingt, sollte auf jeden Fall gründlich überlegt werden: Eine aktuelle Studie von immowelt.at, eine der führenden Immobilienplattformen in Österreich, hat immerhin ergeben, dass jeder dritte Österreicher sich von seinem Haustier trennen würde, wenn im Fall eines Umzugs in der neuen Wohnung keine Tiere erlaubt sind. "Tiere sind aber fühlende Wesen und keine Sache, die ich einfach so weglegen kann", meint Nikola Furtenbach.

Eine gewisse Stabilität der Lebenssituation sollte demnach gegeben sein. Nikola Furtenbach: "Kann ich garantieren, dass ich für die gesamte Lebenszeit des Tieres für das Tier sorgen kann? Bei Hunden und Katzen sind das immerhin zehn bis 20 Jahre, bei exotischen Tieren wie Schildkröten sogar bis zu 80 Jahren. Das wird unglaublich unterschätzt."

Ganz wichtig sind auch die Faktoren Zeit und Platz: Ein potenzieller Tierhalter muss über die Ansprüche des gewünschten Tieres informiert sein und ihm in Folge genügend Zeit und Raum für Beschäftigung, Sozialkontakt und Bewegung bieten. Gedanken machen sollte man sich auch bereits vorab, wer die Pflege des Tiers im Fall eines Urlaubs,, Krankenhausaufenthalts etc. übernehmen kann.

"Auch die Kosten für eine Heimtierhaltung werden sehr oft unterschätzt", sagt Nikola Furtenbach. "Einzukalkulieren sind nicht nur der Aufwand für Futter und Unterbringung, sondern auch eventuelle Tierarztkosten, die ein Haushaltsbudget durchaus in Schwierigkeiten bringen können."

Immer mehr Menschen entdecken leider auch zu spät, dass sie gegen bestimmte Tierarten allergisch sind. "Klären Sie das unbedingt im Vorhinein für sich und Ihre Familienmitglieder bzw. Lebenspartner ab, sonst erleben Sie eine böse Überraschung", empfiehlt Nikola Furtenbach. " Bei Kleintieren ist auch zu bedenken, dass es auch Allergien gegen Einstreu (wie etwa Heu) gibt".

Selbstverständlich hat jede Tierart seine ganz individuellen Bedürfnisse. Im VIER PFOTEN Ratgeber

finden

Interessierte nicht nur detaillierte Tipps für den Umgang mit verschiedenen Tieren. Er gibt auch wichtige Informationen zur Frage, wo ich sie bekomme, ohne dabei mit Ethik oder Tierschutz in Konflikt zu kommen. "Dieser praktische Ratgeber bietet dem künftigen Tierbesitzer einfach eine ganz wichtige Entscheidungshilfe in der Frage, ob er/sie auch geeignet ist, einem Tier ein gutes Zuhause zu bieten", sagt Nikola Furtenbach.

