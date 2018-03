Der Internationale Museumstag am Sonntag, dem 12.5., im Naturhistorischen Museum Wien

Spezielles Führungsprogramm im NHM

Wien (OTS) - Am Internationalen Museumstag kommen unsere BesucherInnen und Besucher zum Spezialpreis von 2,00 Euro (mit Eintritt in die Sonderausstellung "Körperwelten & Der Zyklus des Lebens: 9,00 EUR) ins NHM. Anlässlich dieses Events bietet das Museum ein spezielles Führungsprogramm mit Inklusions- Schwerpunkt an:

Sonntag, 12. Mai, 10:00, 14:00 Uhr

NHM Kids & Co, ab 6 Jahren

Riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen

Riechen wie ein Wolf, hören wie eine Fledermaus und tasten wie eine Spinne - kannst du das auch? Komm ins Museum und teste deine Sinne. Begleitet wirst du von Franz Kirnbauer. Franz ist blind und zeigt dir die unsichtbaren Seiten des Museums.

Führungskarte: 2,50 Euro, keine Anmeldung erforderlich

Sonntag, 12. Mai, 13.30, 14.30, 16.30 Uhr

NHM Mikrotheater

Die Welt im Wassertropfen

Winzige Mikroorganismen und andere Naturobjekte live in Großprojektion

keine Anmeldung erforderlich

Sonntag, 12. Mai, 15:30 Uhr

NHM Thema

Faszien und Ligamete, Eduard Winter

Zwei Drittel aller ÖsterreicherInnen klagen über Rückenschmerzen! Knochen und Muskeln als Verursacher sind dabei die üblichen Verdächtigen, doch auch Veränderungen im Bindegewebe der Faszien und Ligamente können Schmerz verursachen. Spezialführung durch die Ausstellung "Körperwelten", nur mit entsprechendem Ticket) Führungskarte: 2,50 Euro, keine Anmeldung erforderlich

Sonntag, 12. Mai, 15:00 (englisch), 16:00 Uhr (deutsch)

NHM Über den Dächern Wiens

Ein kulturhistorischer Spaziergang durch das Museum bis auf die Dachterrasse mit fantastischem Wienblick wird zum unvergesslichen Erlebnis.

Führungskarte: 6,50 Euro, keine Anmeldung erforderlich, ab 12 Jahren

