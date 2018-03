ÖAMTC: Jugendliche allein auf (Sprach-)Reisen - Tipps für die Vorbereitung

Genaue Infos hinsichtlich Unterricht, Übernachtung und Rahmenprogramm einholen

Wien (OTS) - Viele Jugendliche nützen die Sommermonate, um im Ausland ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Das Angebot der Sprachreiseanbieter ist vielfältig und daher sollten die Details genau geprüft werden. ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Riedl gibt Tipps, woran man die Qualität eines Anbieters erkennt: "Der Unterricht sollte durch ausgebildete Sprachlehrer erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass man nach Kursabschluss ein Zertifikat erhält." Neben der Kursqualität sollte auf ein ansprechendes Rahmen- und Freizeitprogramm geachtet werden. Relevant für die Auswahl ist auch die Art der Unterkunft. So können Jugendliche bei Gastfamilien oder selbstständig in Studentenwohnheimen oder Pensionen übernachten. Dabei ist auch die Entfernung zum Kursort zu beachten.

Prepaid-Kreditkarten und Handys helfen bei der Kostenkontrolle

Ist die geeignete Sprachreise gebucht, sind Vorbereitungen hinsichtlich der Zahlungsmittel zu treffen. "Im Euro-Raum ist ein Mix aus Bargeld und Bankomatkarte zu empfehlen. Außerhalb des Euro-Raums ist man mit Bargeld und Kreditkarte am besten unterwegs", sagt die ÖAMTC-Touristikerin. Für Jugendliche sind Prepaid-Kreditkarten eine gute Option. Eltern können sie mit einem bestimmten Betrag aufladen und haben daher eine gute Kostenkontrolle. Sollte doch mehr Geld benötigt werden, können Eltern die Karte von zu Hause aus aufladen. Ab Juni bietet auch der Club eine Prepaidkarte von VISA an. Ein besonderes Angebot gibt es für 15-23-Jährige: Sie ist im ersten Jahr gratis, danach kostet sie 10 Euro pro Jahr.

Auch die Telefonie-Kosten können durch Prepaid-Karten gut kontrolliert werden. "Jugendliche sollten auf hohe Roaming-Gebühren im Ausland hingewiesen werden. Innerhalb der EU gibt es zwar festgesetzte Höchstgrenzen, außerhalb der EU kann es allerdings empfindlich teuer werden", warnt Riedl.

Vollmacht der Eltern mitführen, Notrufnummern einspeichern

Veranstalter von Sprachreisen verlangen üblicherweise eine Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter des Jugendlichen. Zusätzlich sollten Eltern ihren Kindern aber auch eine schriftliche Vollmacht (auf Englisch oder in Landessprache) mitgeben, in der das Einverständnis zur Reise erklärt wird. Meist müssen Jugendliche den Flug und somit die Grenzkontrollen alleine bewältigen. "So werden bei Kontrollen Missverständnisse vermieden", sagt die ÖAMTC-Expertin. Vorlagen gibt es im ÖAMTC-Reise-Ratgeber unter www.oeamtc.at/reiseratgeber. Besonders streng sind diesbezüglich zum Beispiel Großbritannien, Griechenland und Kanada. Um Probleme zu vermeiden, sollte man sich im Vorfeld über die Jugendschutzbestimmungen im Reiseland informieren.

Weitere Vorbereitungstipps der ÖAMTC-Expertin: "Jugendliche sollten sich die Notrufnummern des Reiselandes ins Handy einspeichern. Wichtige Dokumente sind einzuscannen und im Webmailpostfach zu hinterlegen." Abschließend erinnert Riedl an die Wichtigkeit einer Reiseversicherung, die oft nicht im Reisepreis enthalten ist. Wenn Eltern bereits Inhaber des ÖAMTC-Schutzbriefs sind, gilt der Versicherungsschutz auch für die Kinder, selbst wenn sie getrennt von den Eltern verreisen.

