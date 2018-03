Landstraße: "Naturtrüb" mit Humoristin Andrea Händler

Jetzt Karten für Kabarett-Abend am 13. Mai bestellen!

Wien (OTS) - Die Kabarettistin Andrea Händler sorgt am Montag, 13. Mai, im Festsaal des Magistratischen Bezirksamtes für den 3. Bezirk (3., Karl Borromäus-Platz 3) für Lacher. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. In einem vergnüglichen Programm mit dem Titel "Naturtrüb" setzt sich die prominente Humoristin mit dem unaufhörlichen Voranschreiten des Alters und den damit verbundenen missliebigen Erscheinungen auseinander. Karten für diese heitere Veranstaltung sind ab sofort im Vorverkauf unter der Rufnummer 0699/10 66 00 55 zu bestellen. Angeboten werden Karten zu 15 Euro (reservierter Kategorie 1-Platz und Getränk) und zu 10 Euro (freie Platzwahl in Kategorie 2 sowie Getränk). Restkarten um 15 Euro werden am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr an der Kasse verkauft. Organisator des Abends ist die Vereinigung "COPART (Verein kreativer Exekutivbeamter)", Kontakt per E-Mail: ernst.koepl @ chello.at.

"Naturtrüb" kann sowohl ein gesunder Trunk sein als auch die Gedanken der Andrea Händler rund um den Alterungsprozess. So sinniert die Kabarettistin beispielsweise über den gebotenen Verzicht auf Nikotin und die abendliche Bettflucht. Zudem ist am Montag von Ärgernissen mit einem speziellen Finanzbeamten, vom Beisammensein mit Partner "Bärli" und anderen spannenden Situationen die Rede. Der Kabarett-Abend wird durch den Bezirk unterstützt. Auskünfte über vielfältige Kultur-Veranstaltungen im Amtshaus auf dem Karl Borromäus-Platz erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Landstraße unter der Rufnummer 4000/03 115 oder per E-Mail:

post@bv03.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

o Kabarettistin Andrea Händler: www.andreahaendler.at o Vereinigung "COPART": www.verein-copart.at/inside/story.html

