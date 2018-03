Gazpromneft-Aero betankt künftig alle Turkish Airlines-Flüge am Flughafen Manas

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Gazpromneft-Aero, das Unternehmen zuständig für Flugzeugtreibstoff innerhalb von Gazprom Neft, hat einen langfristigen Vertrag mit Turkish Airlines unterzeichnet, wonach künftig alle Flüge der Fluggesellschaft am Manas International Airport (Bishkek, Kirgisistan) betankt werden. Der Vertrag entspricht internationalen Standards und basiert auf dem derzeitigen Preisgefüge von Platts.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130314/600995 )

In 2012 investierte Gazpromneft-Aero über 156 Millionen kirgisische Som in die Modernisierung der bestehenden Betankungsinfrastruktur des Manas International Airport: Neue Tankwagen wurden gekauft, die Prozessrohrleitung wurde neu aufgebaut und moderne Betankungsanlagen wurden angeschafft, montiert und in Betrieb genommen. Zusätzlich hat das Unternehmen internationale Management-Standards umgesetzt, um strenge Kontrollen in der Finanzberichterstattung sicherzustellen und Transparenz bei den Steuerabzügen zu fördern.

Ende 2012 wurde die Betankungsanlage (fuel-servicing facility - FSF) des Manas International Airport von der International Air Transport Association (IATA) überprüft. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfung erhielt die FSF den höchstmöglichen Qualitätsstatus für Flugbenzin, sodass ein Betanken der Flugzeuge von führenden Fluggesellschaften ohne Einschränkungen möglich ist.

Vladimir Egorov, General Director von Gazpromneft-Aero, erklärte:

"Wir können bereits eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Turkish Airlines am Flughafen Tolmachevo in Novosibirsk aufweisen. Eine Ausweitung der Kooperation mit dieser Airline in Bishkek bringt uns in der Entwicklung unserer Zusammenarbeit noch einen Schritt weiter, da der Luftverkehrsmarkt in Zentralasien, und besonders in Kirgisistan, rasch wächst. Die Strategie von Gazpromneft-Aero sieht vor, das Geschäftsvolumen auf den Flughäfen in Sibirien und Zentralasien auszuweiten, wo sich die transsibirischen und transasiatischen Luftkorridore konzentrieren. Direkte Lieferungen von der Gazprom N-Raffinerie in Omsk ermöglichen uns, den Luftfahrtunternehmen optimale Preisbedingungen anzubieten und zu garantieren, dass die erforderlichen Treibstoffmengen auch tatsächlich erhältlich sind."

HINTERGRUND

Gazpromneft-Aero ist ein Tochterunternehmen von Gazprom Neft. Das Unternehmen bietet seit dem 1. Januar 2008 Betankungsdienstleistungen sowie den Verkauf von Flugzeugtreibstoff an Flughäfen an. Seit Dezember 2008 ist Gazpromneft-Aero ein strategischer Partner der International Air Transport Association (IATA) bei der Bereitstellung von Flugzeugtreibstoff.

Gazpromneft-Aero ist Marktführer im Bereich Einzelhandelsumsatzentwicklung für Flugzeugtreibstoffe in Russland. Das Unternehmen setzt Technologien in allen Betriebsabläufen ein, die dem höchsten Standard für Betankungsabläufe entsprechen: Grün.

Internet: aero.gazprom-neft.ru/en/

Video: http://www.multivu.com/mnr/58696-Gazpromneft-Aero

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130314/600995

Rückfragen & Kontakt:

Medienanfragen: Tel.: +7(812)449-18-83 (*65-93), E-Mail:

aero.pr @ gazprom-neft.ru