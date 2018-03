Bezirksmuseum 3: Gemälde-Schau "Magische Landschaften"

Wien (OTS) - Abstrahierte Malereien von Herta Weber-Oberhauser stellt das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) noch bis Sonntag, 30. Juni, aus. Die Wiener Künstlerin weilte und werkte lange Jahre im Ausland. Kräftige Farben, Formen und Strukturen kennzeichnen die Arbeiten der Malerin, die ob ihres roten Haares öfter "Die Füchsin" genannt wird. Multikulturelle Einflüsse aus der Zeit in der Ferne haben in Weber-Oberhausers Schaffen eine gleich große Bedeutung wie Gefühle und Eindrücke aus der Gegenwart im heimatlichen Wien. In zahlreichen Ländern Europas, in Kanada, in Mexiko sowie auf den Bahamas fand die an der "Wiener Kunstschule" ausgebildete Kreative bezaubernde Ansichten. Wirkungsvolle abstrakte Abbildungen der "magischen" Örtlichkeiten sind jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) bei freiem Eintritt zu bestaunen. An Feiertagen bleibt das Museum geschlossen. Seit etwa 25 Jahren widmet sich Herta Weber-Oberhauser der Malkunst und bringt dabei unter dem Motto "Emotion vor Komposition (Die Emotion führt den Pinsel)" unterschiedlichste Empfindungen zum Ausdruck. Nähere Auskünfte über die Bilder-Schau "Magische Landschaften" erhalten Kunstfreunde vom ehrenamtlichen Museumsleiter, Karl Hauer, unter der Rufnummer 4000/03 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) und per E-Mail, die Adresse ist bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Malerin Herta Weber-Oberhauser: www.artabstract.at
Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

