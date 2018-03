StS Kurz gratulierte zu einem Jahr "Austrian Talent Network"

"Austrian Talent Network" (ATN) fungiert als Bindeglied zwischen talentierten jungen Menschen mit Migrationshintergrund und der österreichischen Kreativwirtschaft

wien (OTS) - "Ich gratuliere dem Team von 'Austrian Talent Network' zum ersten Jahr des Bestehens dieses einzigartigen Netzwerkes", sagte Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz am Dienstag, 7. Mai 2013, anlässlich einer Pressekonferenz im MUMOK in Wien. "Mit seinem Engagement leistet das 'Austrian Talent Network' einen wesentlichen Beitrag zu einer gelungenen Integration. Und mit dem Angebot von ATN gelingt es jungen Menschen mit Migrationshintergrund noch besser und schneller, sich in der Kreativbranche zu etablieren und ein Netzwerk aufzubauen", betonte Kurz.

"Der kulturelle Hintergrund, den junge Menschen mit Migrationshintergrund als zusätzliche Erfahrung mitbringen, stellt eine unerschöpfliche Fundgrube für die Kreativbranchen dar. Denn diese sind auf frische Ideen, neue Denkimpulse und vielfältige kulturelle Einflüsse angewiesen, um wirtschaftlich langfristig erfolgreich zu sein", sagte der Integrationsstaatssekretär.

Das "Austrian Talent Network" (ATN) ist das erste direkte Bindeglied zwischen talentierten jungen Menschen mit Migrationshintergrund und der österreichischen Kreativwirtschaft. ATN sucht Unternehmen der Kreativbranchen, die das Potenzial kultureller Vielfalt in ihrem Unternehmen ausschöpfen wollen. Unternehmen können sich auch bei ATN melden und freie Stellen bekanntgeben. Diese werden, nachdem eine individuelle Job-Description erstellt wurde, über das Netzwerk ausgeschrieben.

Im nächsten Schritt begibt sich der ATN-Talentscout auf die Suche nach den geeignetsten Kandidaten, während sich Bewerber über die Homepage www.austriantalent.net für die Stelle bewerben können. Während des Bewerbungsverfahrens steht sowohl dem Unternehmen als auch den Bewerbern eine MentorIn zur Seite. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, sich über das Partnernetzwerk www.whatchado.net, einer Plattform für Berufe und berufliche Werdegänge, zu präsentieren.

