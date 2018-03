NEOS Spitzenkandidat_innen für Landeslisten gekürt

Strolz und Mlinar im Juni auf Bundesländer-Tour

Wien (OTS) - Der NEOS Vorstand hat in Abstimmung mit den Landessprecher_innen die Landeslisten der Wahlplattform NEOS für die Nationalratswahlen am 29. September 2013 erstellt.

Für Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol und Wien stehen die vorderen Listenplätze fest, Kärnten und Vorarlberg folgen Anfang Juni.

Matthias Strolz: "Ich freue mich, mit so einem frischen und kompetenten Team anzutreten, unsere Spitzenkandidatinnen und -kandidaten haben die unterschiedlichsten Lebenswege hinter sich und stehen Mitten im Leben. Wir wollen gemeinsam anpacken, um über alte Denkmuster hinweg zu agieren und Österreich vom Stillstand zu befreien. Denn ohne uns wird sich nichts ändern."

Am 3. Juni brechen Matthias Strolz, NEOS Spitzenkandidat und Vorsitzender, und Angelika Mlinar, NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende, zu einer Tour durch alle Bundesländer auf.

"Wir spüren den enormen Veränderungswunsch auch in den Bundesländern. Mit unseren mutigen Plänen für ein neues Österreich bieten wir den Wähler_innen eine echte Alternative, die wir gerne persönlich vorstellen und diskutieren", so Angelika Mlinar.

NEOS Spitzenkandidat_innen der Landeslisten:

Burgenland

1. Christian Schreiter

Niederösterreich:

1. Niki Scherak

2. Michael Schuster

Oberösterreich:

1. Rainer Hable

2. Karin Doppelbauer

Steiermark:

1. Christoph Vavrik

2. Daniela Schwarz

Salzburg:

1. Sepp Schellhorn

2. Barbara Unterkofler

Tirol:

1. Brigitte Gerhold

Wien:

1. Beate Meinl-Reisinger

2. Niko Alm

