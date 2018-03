Auslandsateliers für bildende Kunst

Bewerbungen bis 31. Juli 2013 möglich

Wien/Bregenz (OTS/VLK) - Der Bund hat für das Studienjahr 2014/15 wieder mehrere Auslandsstipendien samt Atelierwohnung für bildende Künstlerinnen und Künstler ausgeschrieben. Kunstschaffenden wird dadurch die Gelegenheit geboten, sich in anderen Ländern kreative Anregungen und Impulse zu holen. Bewerbungen können bis Mittwoch, 31. Juli 2013 beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Wien eingereicht werden.

Die Ausschreibungen betreffen Atelierwohnungen in Paris, Rom, Krumau (Tschechien), Istanbul, Chicago, New York, Mexico City, Yogyakarta (Indonesien), Tokio, Peking, Chengdu und Shanghai. Diese Wohnungen werden in Kombination mit einem monatlichen Stipendium zwischen 1.300 und 1.850 Euro einzelnen Künstlerinnen bzw. Künstlern für drei bis sechs Monate zur Verfügung gestellt. Auch die Reisekosten werden pauschalisiert vom Ministerium übernommen.

Teilnahmeberechtigt sind österreichische oder in Österreich lebende freiberufliche bildende Kunstschaffende bzw. solche Künstlerinnen und Künstler, die mit der aktuellen künstlerischen Entwicklung in Österreich seit Jahren in engem Zusammenhang stehen. Nähere Informationen (z.B. bezüglich Bewerbungsunterlagen) gibt es beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur unter der Telefonnummer 01/53120-6814. Siehe auch auf www.bmukk.gv.at/kunst/service/ausschreibungen.xml.

