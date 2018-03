EANS-Adhoc: Ergebnis für das 1. Quartal 2013

07.05.2013

Wien, 7. Mai 2013 - Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute das Ergebnis für das 1. Quartal 2013 mit 31. März 2013. Highlights

> Umsatzerlöse profitieren vom Wachstum in den Segmenten Weißrussland und Weitere Märkte und gehen leicht um 0,6% auf 1.049,0 Mio. EUR zurück

> Umsatzrückgang in den Segmenten Österreich und Bulgarien resultiert aus anhaltend schwierigen Marktbedingungen und regulatorischen Vorgaben

> Fokus auf das hochwertige Kundensegment bewirkt eine Steigerung der Vertragskundenbasis sowie Wachstum bei mobilen Datenprodukten

> Konvergenzstrategie stützt weiterhin die Anzahl der Festnetzkunden in den Segmenten Österreich, Bulgarien und Kroatien

> Das bereinigte EBITDA der Gruppe fällt durch Regulierung und strategische Investments in Stützungen um 6,8% auf 336,9 Mio. EUR

> Segment Österreich: im Januar 2013 fand der Abschluss der YESSS! Transaktion statt; die Integration läuft

> Ausblick der Gruppe für 2013 unverändert: Umsatzerlöse von ungefähr 4,1 Mrd. EUR und Anlagenzugänge* von ungefähr 700 Mio. EUR

in Mio. EUR 1. Qu. 2013 1. Qu. 2012 Veränd. in % Umsatzerlöse 1.049,0 1.055,0 -0,6% EBITDA bereinigt 336,9 361,4 -6,8% Betriebsergebnis 117,8 112,0 5,2% Jahresüberschuss 55,5 46,9 18,4% Gewinn je Aktie (in EUR) 0,11 0,11 6,9% Free Cashflow je Aktie (in EUR) 0,10 0,11 -8,5% Anlagenzugänge 149,0 145,8 2,2% in Mio. EUR 31.März 2013 31.Dez.2012 Veränd. in % Nettoverschuldung 2.939,8 3.248,9 -9,5%

Nettoverschuldung/EBITDA bereinigt

(12 Monate) exklusive

Restrukturierungsprogramm 2,1x 2,2x

Alle Finanzzahlen nach IFRS; wenn nicht anders angegeben, werden diese im Jahresvergleich dargestellt. Das bereinigte EBITDA ist dargestellt als Nettoüberschuss ohne Berücksichtigung von Finanzergebnis, ausgewiesenem Ertragssteueraufwand, Abschreibungen, Restrukturierungen und Auswirkungen von Werthaltigkeitstests.

* Beinhaltet keine Investitionen in Lizenzen, Spektrum und Akquisitionen

