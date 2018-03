(Berichtigung: Mai gestrichen in Überschrift und im ersten Satz) GEA erhält verschiedene Großaufträge

Düsseldorf (ots) - Die GEA hat kürzlich drei Großaufträge über insgesamt rund 90 Mio. EUR erhalten. Der internationale Nahrungsmittelhersteller Glanbia bestellte für rund 50 Mio. EUR eine Milchpulveranlage in Irland. Die neue Fabrik, in der ausschließlich Prozesstechnik der GEA bei Verarbeitung von Voll-, Mager- sowie angereicherter Milch zum Einsatz kommt, wird die gesamte Produktionskette von der Milchannahme über Verdampfung, Trocknung, Pulvertransport bis hin zur Verpackung abdecken. Darüber hinaus hat das Segment GEA Heat Exchangers in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld zwei Großaufträge über zusammen 40 Mio. EUR erhalten für die Kühlung von Kraftwerken in China.

"Diese jüngsten Großaufträge deuten an, dass sich die Nachfrage stabil weiterentwickelt. Unsere Kunden vertrauen offensichtlich der Qualität und Effizienz unserer prozesstechnischen Lösungen. In unserem Segment GEA Heat Exchangers zeigt sich nun die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, die wir im Zuge früherer Restrukturierungen geschaffen haben", bemerkte dazu Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft.

Informationen zum Konzern

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von über 5,7 Milliarden Euro in 2012. Sie konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 31. März 2013 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 24.500 Mitarbeiter. Die GEA Group zählt in ihren Geschäftsfelder zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA Group Aktiengesellschaft erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr @ gea.com oder rufen Sie uns an (Tel.: +49-(0)211-9136-1492).

Rückfragen & Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Konzernkommunikation

Tel. +49-(0)211-9136-1492

Fax +49-(0)211-9136-31087

www.gea.com