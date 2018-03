TOEIC®-Programm verzeichnet beispielloses Wachstum

(PRN) - - TOEIC-Test ist meistabgelegter Englischtest zur Leistungsbewertung am Arbeitsplatz

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Das TOEIC ®-Programm

wurde im letzten Jahr rund sieben

Millionen Mal abgelegt und setzte damit einen weltweiten Standard für die Leistungsbewertung der englischen Sprachkenntnisse in der Geschäftswelt. Die TOEIC-Tests von Educational Testing Service (ETS) werden heute von fast 14.000 Organisationen in 150 Ländern angewendet.

Englisch ist die Muttersprache von fast zwei Milliarden Menschen weltweit. Sie ist daher für Menschen unterschiedlicher geografischer, kultureller und sprachlicher Herkunft zu einer zunehmend wichtigen internationalen Sprache geworden, in der sie miteinander kommunizieren. Die Bewertung der Englischkenntnisse von Unternehmensmitarbeitern weltweit wird dadurch immer wichtiger, und die TOEIC-Tests von ETS kommen dieser Nachfrage entgegen. Insbesondere der TOEIC-Test bietet den Arbeitgebern die Möglichkeit, die Kandidaten mit den besten Englischkenntnissen einzustellen.

Im letzten Jahr hat sich die Anzahl der Tests, die durchgeführt wurden, um fast eine Million erhöht, die Anzahl der Prüfer hat sich um fast 4.000 erhöht und die Anzahl der Länder, in denen die Institutionen den TOEIC-Test anerkennen, ist um 30 gestiegen.

"Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der TOEIC-Test der meistakzeptierte Standard zur Bewertung der Englischkenntnisse von Unternehmensmitarbeitern ist", erklärte David Hunt, Vice President von ETS und COO der internationalen Abteilung von ETS.

Die Beliebtheit des TOEIC-Tests hat für Prüfer und Testteilnehmer weitere Vorteile, da die Ergebnisse miteinander verglichen werden können, egal wann und wo der Test durchgeführt wurde. Mehr Teilnehmer in mehr Ländern verbessern die Vergleichbarkeit TOEIC-Ergebnisse.

Da der TOEIC-Testvorgang standardisiert sei, erklärte Hunt, könnten Testteilnehmer jeglicher Herkunft und überall auf der Welt miteinander verglichen werden. Insbesondere Unternehmen könnten dank der TOEIC-Testergebnisse ihre Arbeitskräfte vielfältigerer qualifizieren und fundierte Entscheidungen hinsichtlich des Einsatzes, der Entwicklung und der Förderung ihrer Mitarbeiter und innerhalb eines Landes oder einer Region zu treffen. Darüber hinaus bedeutet die zunehmende Anerkennung des TOEIC-Tests, dass die Testteilnehmer ihr Testergebnis für ihren beruflichen Aufstieg bei immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt einsetzen können.

Die TOEIC-Tests stellen den internationalen Standard zur Beurteilung der individuellen Englisch-Sprachkenntnisse in der Geschäftswelt dar, durch den bewertet wird, wie gut ein potenzieller Mitarbeiter seine Englischkenntnisse in einem praktischen Arbeitsumfeld anzuwenden weiß. Während Unternehmen die TOEIC-Ergebnisse dazu verwenden, sich eine kompetentere Belegschaft aufzubauen, verwenden die Arbeitssuchenden ihr TOEIC-Ergebnis dafür, sich auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt zu behaupten. Darüber hinaus werden bei der TOEIC-Prüfung alle vier Sprachfertigkeiten getestet. Außerdem werden die Stärken und Schwächen des Testteilnehmers beschrieben, was für Entscheidungen hinsichtlich der Einstellung, der Aufgaben und der Fortbildung des Einzelnen von Bedeutung sein kann.

Weitere Informationen zum TOEIC-Programm finden Sie auf http://www.ets.org/toeic.

Informationen zu den TOEIC-Tests de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@10570a1dSeit über 30 Jahren ist der TOEIC-Test weltweiter Standard zur Bewertung der Englischkenntnisse in der Geschäftswelt. Die TOEIC-Testreihe, zu der der TOEIC-Test für Hör- und Leseverstehen, der TOEIC-Sprach- und Schreibtest und der TOEIC Bridge(TM)-Test zählen, wird von 14.000 Unternehmen, Organisationen und Behörden in 150 Ländern angewendet. 2012 wurden weltweit fast sieben Millionen TOEIC-Tests durchgeführt, was erneut belegt, dass das TOEIC-Programm das größte und meistverwendete Programm zur Bewertung der englischen Sprachkenntnisse in der Geschäftswelt ist. Weitere Informationen zum TOEIC-Test und anderen Dienstleistungen des TOEIC-Programms finden Sie auf www.ets.org/toeic.

Informationen zu ETS de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4258fe4cBei ETS setzen wir uns für Qualität und Gleichheit in der Bildung für Menschen weltweit ein, indem wir auf fundierter Forschung basierende Tests entwickeln. ETS bietet Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden maßgeschneiderte Lösungen zur Zertifizierung von Lehrkräften, für Englischkurse, für die Grund-, Sekundar- und die weiterführende Bildung und führt außerdem Bildungsforschung, Analysen und Studien durch. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, verwaltet und bewertet über 50 Millionen Tests jährlich, darunter auch den TOEFL®- und TOEIC®-Test die GRE®-Tests und The Praxis Series(TM)-Bewertungen in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit. www.ets.org

Web site: http://www.ets.org/

