EANS-News: STRABAG SE begibt EUR 200 Mio. Unternehmensanleihe

3,00 % Kupon

Laufzeit sieben Jahre (2013-2020)

Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke sorgt für weiterhin optimale Finanzierungsstruktur

Der europäische Baukonzern STRABAG SE begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 200 Mio. Die Laufzeit der fix verzinsten Anleihe beträgt sieben Jahre, der Kupon liegt bei 3,00 % p.a. Die Anleihe stößt bei institutionellen Investoren bereits auf sehr großes Interesse und wird von 13.5.2013 bis 15.5.2013 auch Privatanlegern in Österreich, Deutschland und Luxemburg zur Zeichnung angeboten werden (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten).

Mit einer Stückelung von EUR 1.000,- richtet sich die Anleihe nicht nur an institutionelle Investoren, sondern insbesondere auch an Privatanleger. Der Emissionskurs wurde mit 101,407 % festgelegt.

Mit der STRABAG Anleihe 2013 setzt das Unternehmen die langjährige Emissionsstrategie fort. Mit dem Emissionserlös, der für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird, behält die STRABAG SE ihre optimale Finanzierungsstruktur.

Joint Lead Manager dieser Emission sind Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Als Senior Co-Lead Manager fungiert Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, als Co-Lead Manager fungiert die Oberbank AG.

STRABAG SE verfügt über ein Investmentgrade Rating von BBB- mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's. Der Vorstand erwartet, dass die Schuldverschreibungen von Standard & Poor's ebenfalls mit BBB- geratet werden.

Eckpunkte der Emission:

Emittent: STRABAG SE Volumen: EUR 200.000.000,- Stückelung: Nominale EUR 1.000,- Kupon: 3,00 % p.a. Laufzeit: 21.5.2013 bis einschließlich 20.5.2020 Emissionskurs: 101,407 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5 % des Nominales) Zeichnungsfrist: 13.5.2013 bis 15.5.2013 - vorzeitige Schließung vorbehalten Valuta: 21.5.2013 Tilgung: am 21.5.2020 zu 100 % Börseneinführung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt ISIN: AT0000A109Z8 Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der STRABAG SE

dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE darf ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier am 3. Mai 2013 gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts, den Sie während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der STRABAG SE, Triglavstraße 9, 9500 Villach, erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.strabag.com) und der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können, erfolgen. Zeichnungsaufträge, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots einlangen, werden zurückgewiesen.

Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information sind unverbindlich.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäss dem United States Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US Wertpapiergesetz")) verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der STRABAG SE in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Unternehmen: STRABAG SE Donau-City-Straße 9 A-1220 Wien Telefon: +43 1 22422 -0 FAX: +43 1 22422 - 1177 Email: www.strabag.com WWW: investor.relations @ strabag.com Branche: Bau ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9 Indizes: WBI, ATX Prime, SATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

