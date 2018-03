SI Group ernennt neuen Präsidenten und CEO

Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - SI Group, Inc. gab heute bekannt, dass Frank A. Bozich mit Wirkung zum 28. Mai 2013 zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt worden sei. Bozich ist der Nachfolger von Stephen J. Large, der nach einer erfolgreichen Zeit als Präsident und CEO des Unternehmens kürzlich seinen Ruhestand ankündigte.

Vor seiner Tätigkeit bei SI Group war Bozich als Präsident des Unternehmensbereichs Catalysts der BASF, einem weltweiten Anbieter von Umwelt- und Prozesskatalysatoren, tätig. Zuvor war er in anderen strategischen Führungspositionen bei der BASF tätig, so als Group Vice President der Einheit Precious and Base Metal Services und als Group Vice President des Büros für Integrationsmanagement.

Bevor er zur BASF kam, war Bozich als Group Vice President für Enterprise Technologies and Ventures bei der Engelhard Corporation beschäftigt, die 2006 von der BASF übernommen wurde. Er war in führenden Positionen bei Rohm and Haas, heute eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Dow Chemical Company, sowie bei Croda Adhesives, Inc beschäftigt. Außerdem gründete er Apex Adhesives, das 1993 an Croda verkauft wurde.

"Frank ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit fundierten Branchenkenntnissen, starken Führungsqualitäten und Unternehmergeist", erklärte Wallace A. Graham, SI Group-Vorstandsvorsitzender. "Seine Erfahrung und sein Stil machen ihn zu einer einzigartig qualifizierten Persönlichkeit, mit der wir unsere Wachstumsziele erreichen können."

Bozich hat einen Bachelorabschluss in Chemie und einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft von der Universität von Chicago sowie einen Masterabschluss von der University of Illinois.

Informationen zu SI Group

SI Group ist ein Familienunternehmen, das 1906 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Schenectady, New York, hat. Als weltweit führender Entwickler und Hersteller von Phenolharzen, Alkylphenolharzen, alkylierten Phenolen und anderen chemischen Zwischenprodukten betreibt SI Group 20 Niederlassungen in 10 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Information zu SI Group finden Sie auf www.siigroup.com.

