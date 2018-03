TV-MEDIA exklusiv: ATV setzt Wettershow ab

Aus für moderiertes Wetter beim Privatsender

Wien (OTS) - Wie TV-MEDIA online berichtet, plant der heimische Privatsender ATV seine Wettershow in Kürze einzustellen. Die täglich ausgestrahlten News könnten durch einfache Wetterkarten ersetzt bzw. in die Nachrichtensendung "ATV aktuell" integriert werden. Laut Senderchef Martin Gastinger nur "ein weiterer Schritt in der Umgestaltung des Vorabendprogramms von ATV, die schon im Februar begonnen hat".

Die Präsentatoren der Wettershow, Stefanie Hofbauer und Peter Praschinger, sollen den Sender dem Vernehmen nach verlassen müssen.

Martin Gastinger übernahm erst vor einer Woche die Geschäftsführung von ATV. Die Einstellung des TV-Wetters in seiner jetzigen Form ist eine seiner ersten Maßnahmen.

Rückfragen & Kontakt:

TV-MEDIA-Chefredaktion

Tel.: 0043/1/21320/9227