Die Höchste Meisterin Ching Hai spricht über die Situation auf der Koreanischen Halbinsel

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Höchste Meisterin Ching Hai, eine weltbekannte spirituelle Lehrerin und Wohltäterin, gab am 14. April in einer Telefonkonferenz mit der Belegschaft von Supreme Master TV in den USA Einblick in die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel, um die Angst der Menschen abzubauen.

Als sie gefragt wurde, wie ein Konflikt vermieden werden könnte, erwiderte die Höchste Meisterin: "Betet weiter für Frieden. Aber macht euch keine Sorgen, es [der Krieg] wird nicht passieren."

Sie sagte, es gab eine spirituelle Intervention durch "die Heiligen, Weisen und den Himmel" und fügte hinzu: "Es gibt nichts zu befürchten, weil der nordkoreanische Führer und das nordkoreanische Volk sehr intelligent sind; sie sind Menschen. Sie wissen, es ist Selbstmord, wenn sie mit jemandem Krieg beginnen."

Während sie zu fairem Dialog zwischen den beteiligten Ländern ermutigte, sagte sie, "die Denuklearisierung ist der beste Schritt" für die Welt.

Durch Meditation konnte die Höchste Meisterin tieferes Verständnis über den nordkoreanischen Führer geben. "Er ist in seinem Wesen frei von Gewalt. Er will überhaupt keinen Krieg. Auch wenn er jung ist, ist er ein kluger Mensch. Sie werden feststellen, dass es nicht so schwierig ist, mit Herrn Kim Jong-un zu reden."

Sie verriet auch, wie Nordkorea eine erfolgreichere Nation werden könnte. "Sie könnten versuchen, sich gegenüber anderen Nationen mehr zu öffnen... auch wenn sie noch ihr eigenes politisches System beibehalten wollen... Die Menschen in der freien Welt würden sich bestimmt gern mit dem nordkoreanischen Volk anfreunden und es kennenlernen, es würdigen wollen."

Des Weiteren verwies sie auf die Anzeichen wachsenden Friedens in der Welt und riet: "Frieden ist jeden Preis wert und es wird geschehen... Jeder friedliche Plan wird gelingen."

Während der Konferenz äusserte sich die Höchste Meisterin Ching Hai über verschiedene spirituelle Themen und gab der Welt eine Botschaft mit: "Ihr solltet euch darauf konzentrieren, Gutes zu tun. Betet und meditiert nach euren Möglichkeiten zur höchstmöglichen spirituellen Kraft. Beseitigt schlechte Tendenzen in allen Lebensbereichen. Denkt stets an Gott. Seid dankbar für das, was ihr habt und für all den Segen überall um euch und in eurem Leben. Betet für das Wohlergehen der Welt. Lebt vegan, macht Frieden. Und seid dankbar für euer schönes Leben und geniesst euer kurzes aber schönes Dasein."

