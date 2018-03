Goldenes Ehrenzeichen für sportliche Leistungen an Marcel Mathis

LH Wallner und LR Mennel überreichten Sport-Auszeichnung in Lauterach

Lauterach (OTS/VLK) - Weil Skirennläufer Marcel Mathis an der feierlichen Überreichung von Sportehrenzeichen am gestrigen Montagabend im Landhaus nicht teilnehmen konnte, wurde ihm die Ehrung von Landeshauptmann Markus Wallner und Sportlandesrätin Bernadette Mennel heute, Dienstag (7. Mai), in Lauterach überreicht. Dabei würdigten Wallner und Mennel die bemerkenswerten Leistungen des jungen Athleten und wünschten ihm für die weitere Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Die Leidenschaft für den Schisport hat sich bei Marcel Mathis sehr früh entwickelt. Mit zwei Jahren hat er seine ersten Skier bekommen. Gefördert wurde Mathis in seiner Begeisterung auch von seinem Vater, der seit 25 Jahren im Weltcupzirkus als Servicemann tätig ist. Als Zehnjähriger trat Mathis in das Internat der Schihauptschule Schruns ein. Eine schwere Verletzung beim ersten FIS-Einsatz mit 15 Jahren zwang ihn, eine zweijährige Pause einzulegen. Auch in dieser Zeit ließ sich Mathis von seinem Ziel, an die Weltspitze zu kommen, nicht abbringen.

Heute kann Mathis auf mehrere hervorragende Platzierungen unter den TOP-10 im Weltcup verweisen, darunter auch Podestplätze. Seine stärkste Disziplin ist der Riesenslalom. Bei der Weltmeisterschaft 2013 in Schladming war Mathis Teil des österreichischen Teams im Mannschaftswettbewerb. Obwohl er nicht zum Einsatz gekommen ist, durfte er sich mit den Teamkolleginnen und -kollegen Marcel Hirscher, Nicole Hosp, Michaela Kirchgasser, Philipp Schörghofer und Carmen Thalmann dennoch über den Weltmeistertitel freuen.

Im Herbst 2012 hat Mathis am Sportgymnasium Dornbirn erfolgreich seine Matura abgelegt.

