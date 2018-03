Times wählt Leopold Museum unter bedeutendste Kunstmuseen der Welt

2 österreichische Museen im Ranking der besten "art galleries"

Wien (OTS) - Die weltweit renommierte Londoner Tageszeitung "The Times" reiht in der Samstagausgabe "The Saturday Times" (6. Mai) das Kunsthistorische Museum und das Leopold Museum unter die 50 besten Kunstmuseen der Welt. Auf den ersten drei Plätzen finden sich die Uffizien in Florenz, der Prado in Madrid und die Hermitage in St. Petersburg.

"From Bilbao to Beijing. From the Louvre to the Leopold" - Leopold Museum Platz 40 - vor Tretjakov Gallerie und Guggenheim Bilbao

Nicht nur große "Museumstanker" wie das Museum of Modern Art und das Metropolitan Museum of Art in New York oder - auf Platz 7 - das Kunsthistorische Museum in Wien werden gelistet, sondern auch das Leopold Museum in Wien scheint als zweites österreichisches Museum im erlauchten Kreise auf: "The star attraction of the new MuseumsQuartier is Rudolf and Elisabeth Leopold's limestone cube, containing more than 5000 works of modern Austrian art, collected over five decades" Und die Times rät "the largest collection of works by Schiele" nicht zu versäumen. Schieles "Selbstporträt mit Lampionfrüchten" wurde auch als eine von 10 Illustrationen ausgewählt und prominent platziert.

Leopold Museum Direktoren Natter u. Weinhäupl: Bestätigung für Relevanz österreichischer Kunst - Etablierung des Leopold Museum durch konsequente Markenbildung

Für die Leopold Museum Direktoren Tobias G. Natter und Peter Weinhäupl bedeutet diese Top-Platzierung "eine Bestätigung für die weltweite Relevanz und Wertschätzung österreichischer Kunst des 20. Jahrhunderts, im Besonderen Schiele, Klimt und Kokoschka. Die Reihung des Leopold Museum unter die 40 bedeutendsten Museen ist eine schöne Anerkennung des Lebenswerkes des Sammlerehepaares Rudolf und Elisabeth Leopold." Für Leopold Museum Managing Director Peter Weinhäupl " zeigt die Auszeichnung der Times, dass es dem erst 2001 eröffneten Leopold Museum durch konsequente Markenbildung in wenigen Jahren gelungen ist sich im internationalen Kulturgeschehen zu etablieren." Für den künstlerischen Direktor des Leopold Museum Tobias G. Natter "ist das Leopold Museum mit der weltweit größten Egon Schiele-Sammlung und dem Schwerpunkt Wien 1900 einerseits und den innovativen und erfolgreichen Sonderausstellungen andererseits, wie zuletzt "nackte männer", "Klimt persönlich" oder die aktuell laufende "WOLKEN"- Ausstellung ein Fixpunkt für Touristen und Wiener gleichermaßen und weltweit anerkannter Kooperationspartner und Leihgeber."

Der Link zum Beitrag, geschrieben von Rachel Campbell-Johnston u.a.

http://www.thetimes.co.uk/tto/arts/visualarts/article3755679.ece

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Klaus Pokorny

Presse / Public Relations

Leopold Museum-Privatstiftung

Tel: +43.1.525 70 - 1507

klaus.pokorny @ leopoldmuseum.org

www.leopoldmuseum.org

www.facebook.com/LeopoldMuseum