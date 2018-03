Neuer Leiter der Abteilung Allgemeine Förderung

In heutiger Sitzung der NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - Ing. Mag. Florian Morgenbesser wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung zum neuen Leiter der Abteilung Allgemeine Förderung (F3) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Morgenbesser folgt in dieser Funktion auf Mag. Wolfgang Windholz, der diese Funktion seit 2003 ausübte und nun in den Ruhestand getreten ist.

Morgenbesser wurde im Jahr 1979 in Neunkirchen geboren. Er besuchte die HTL Wiener Neustadt und studierte von 2002 bis 2006 Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Im Jahr 2007 trat er in den Dienst beim Amt der NÖ Landesregierung ein. In den Jahren 2007 bis 2011 war er an der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt tätig, von Mai 2011 bis August 2012 war er Bezirkshauptmann-Stellvertreter an der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Im August 2012 wurde er Abteilungsleiter-Stellvertreter in der Abteilung Allgemeine Förderung, nun wurde er mit sofortiger Wirkung zum Abteilungsleiter bestellt.

