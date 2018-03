Dr. Wolfgang Riedler wird Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH

Wien (OTS) - Dr. Wolfgang Riedler wird mit 1. Juli 2013 zum neuen Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH bestellt. Dieser Bestellung, die aufgrund des Auslaufens der derzeitigen fünfjährigen Geschäftsführungsperiode notwendig wurde, gingen eine Ausschreibung und ein Auswahlverfahren voraus, in dem sich eine Kommission unter Einbeziehung eines externen Personalberaters einstimmig für Riedler aussprach.

Der 53-jährige Jurist und Landesbeamte Wolfgang Riedler kommt aus Graz. Er verfügt über eine langjährige Berufs- und Managementerfahrung in leitenden Funktionen im öffentlichen Dienst und in Bezug auf staatliche Wirtschaftsunternehmen. Er war von 2003 bis 2008 Stadtrat für Finanzen in Graz und von 2008 bis 2010 Stadtrat für Kultur und Gesundheit. In diesen Funktionen war er sowohl für ein Budget von mehreren hundert Millionen Euro und einen großen Personalstand als auch für die Leitung einer komplexen Struktur ausgegliederter Unternehmen verantwortlich. Weiters übte er über lange Jahre Aufsichtsratsfunktionen und Eigentümerfunktionen in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen aus. Diese Erfahrung spielte bei der Beurteilung der in der Ausschreibung verlangten Managementerfahrungen und der Führungs- und Organisationskompetenz eine besondere Rolle. Darüber hinaus überzeugte Riedler die Kommission mit seinen Erfahrungen im Behördenbereich sowie bei öffentlichen Institutionen und durch seine Persönlichkeit.

