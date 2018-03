Gerald Mondl verantwortet ab sofort den Vertrieb Bar & Hotel bei Sky Österreich

Wien (OTS) - Gerald Mondl ist neuer Head of Sales Business Solutions bei Sky Österreich. Der 46-jährige Wiener ist ab sofort für das gesamte B2B-Geschäft von Sky Österreich zuständig. Im Fokus seiner Aufgaben steht neben dem Ausbau des Vertriebsbereichs Bar- & Hotel vor allem auch die Entwicklung neuer B2B-Geschäftsfelder.

Kai Mitterlechner, Geschäftsführer Sky Österreich: "Wir freuen uns mit Gerald Mondl einen ausgesprochenen Vertriebsprofi gewonnen zu haben, der den Ausbau unserer Vertriebsorganisation im Bereich Business Solutions aktiv weiterentwickeln wird. Somit sichern wir auch weiterhin das positive Wachstum im Kernsegment der Gastronomie & Hotellerie und werden noch aktiver neue Segmente wie Fitness, Einzelhandel, Officebereich und andere Verweilsituationen im öffentlichen Leben entwickeln."

Gerald Mondl studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und konnte sich in seiner 19-jährigen beruflichen Laufbahn ein breites Erfahrungsspektrum im Bereich Marketing und Sales, speziell in der Konsumgüterindustrie aneignen. In den vergangenen Jahren war er in Führungspositionen bei L'Oréal, dem Weltmarktführer im Bereich Kosmetik, und Lyoness, einem multinationalen Kundenbindungsprogramm, tätig.

Über Sky Österreich:

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit mehr als 3,4 Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 63 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

