ÖAMTC-Pressekonferenz am 14. Mai: Kleine Füße auf gefährlichen Wegen

ÖAMTC, FIA und SOS-Kinderdorf im Einsatz für Verkehrssicherheit von Kindern

Wien (OTS) - Etwa ein Viertel der jährlich 1,3 Millionen im Straßenverkehr Getöteten sind Fußgänger, viele davon sind Kinder. 2011 verunglückten in Österreich 791 Kinder in der Altersgruppe 0-14 als Fußgänger, fünf davon tödlich. Gemeinsam mit der FIA - dem internationalen Dachverband der weltweiten Automobilclubs - und SOS-Kinderdorf widmet sich der ÖAMTC am 14. Mai dem Thema "Fußgängersicherheit von Kindern". Im Vorfeld wurde in neun SOS-Kinderdörfern ein Malwettbewerb unter dem Motto "Mein sicherer Schulweg" abgehalten. Der Sieger des Wettbewerbs wird im Zuge der Pressekonferenz prämiert.

Wann: 14. Mai 2013, 11.30 Uhr

Wo: ORANG.erie im Tiergarten Schönbrunn, Maxingstraße 13a, 1130 Wien (Eingang über Maxingstraße direkt, nicht über den Tiergarten-Haupteingang)

Ihre Gesprächspartner sind:

Jean Todt, FIA-Präsident

Werner Kraus, ÖAMTC-Präsident

Roberta Capella, SOS Kinderdorf International

Moderation:

Robert Steiner

Anmeldungen bitte an stefanie.leeb @ oeamtc.at bzw. telefonisch unter +43 (0) 1 711 99-1218.

