ASD bestätigt der Agrofinanz GmbH positive Entwicklung der Palmölplantage Palmeras

Kleve (ots) - Ingenieur Alvaro Carmona von ASD inspizierte die Palmölplantage Palmeras der Agrofinanz GmbH in Ecuador. ASD ist Lieferant des zertifizierten Pflanzmaterials Deli x Ghana für die Plantagen der Agrofinanz GmbH. Das Fazit der Begutachtung bescheinigt der Plantage eine sehr gute Entwicklung.

Begehung der Plantage Palmeras

Carmona führte mit den technischen Ingenieuren der Agrofinanz GmbH eine Begehung der Parzellen durch, um sich ein Bild über die Entwicklung, Pflege und den Zustand der Ölpalmen zu machen. Repräsentativ für die gesamte Plantage Palmeras wurden 50 Ölpalmen untersucht. Zudem wurden die 10 besten Ölpalmen, die eine überdurchschnittliche Entwicklung vorweisen konnten, als Referenzwert in die Beurteilung einbezogen. Im Endergebnis erreichte der durchschnittliche Ölpalmen Bestand 85 Prozent des Niveaus der "Elite Palmen".

Das Ergebnis der Auswertung

Die Auswertungen der durchgeführten Messungen von Ingenieur Carmona ergaben, dass sich die Plantage Palmeras in seiner Gesamtheit überdurchschnittlich entwickelt. Daraus lässt sich resultierend zusammenfassen, dass durch die technische Betriebsführung der Agrofinanz GmbH, der Unterhalt und die Bewirtschaftung der Plantage gut gemanagt sind. Für die zukünftige Palmöl Produktion ergibt sich durch die Begutachtung eine positive Prognose.

Weitere Informationen:

http://agrofinanz.de/ http://agrofinanzblog.de/ Originalversion: http://ots.de/QFOMB

Über die Agrofinanz GmbH

Die in Kleve/Niederrhein ansässige Agrofinanz GmbH ist Finanzdienstleister und Produzent von Palmöl in Ecuador. Das Unternehmen hat sich auf direkte Palmölinvestments spezialisiert und bietet eine lukrative Rendite in Kombination mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Am Standort Kleve werden die produktiven Geschäfts- und Marketingaktivitäten koordiniert.

Investoren erwerben Ölpalmen auf Plantagen, die nach festgelegten Prinzipen unterhalten und bewirtschaftet werden. Die Plantagen werden auf brachliegendem Ackerland und ohne Eingriffe in das vorhandene Ökosystem angelegt. Die Agrofinanz GmbH ist Mitglied am Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl (RSPO).

Rückfragen & Kontakt:

Agrofinanz GmbH

Stefan van Ühm

Vertriebsleiter

Tel: +49 (2821) 997877-11

E-Mail: info @ agrofinanz.de