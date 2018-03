European Newspaper Congress: Europas Zeitungen des Jahres ausgezeichnet

Wien (OTS) - 600 Chefredakteure und Medienfachleute haben am Montagabend im Wiener Rathhaus Europas beste Zeitungen des Jahres gefeiert. Der Titel Europas Tageszeitung des Jahres ging an "Bygdanytt" aus Norwegen. "Die Zeit" aus Deutschland darf sich künftig Europas Wochenzeitung des Jahres nennen. Den Preis nahm Geschäftsführer Rainer Esser entgegen.

Zu Europas überregionalen Tageszeitungen des Jahres wurden "Trouw" aus den Niederlanden und "El Correo" aus Spanien geehrt. Auch eine Wirtschaftszeitung konnte die Jury in dieser Kategorie überzeugen:

"De Tijd" aus Belgien ist keine ruhige und gediegene Zeitung, sie überzeugt mit ihren Illustrationen und Infografiken, lautete die Erklärung der Jury. Der Sonderpreis ging an die "Welt am Sonntag Kompakt" in Deutschland.

