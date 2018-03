ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Fußball-U17-EM-Spiel

Schweden - Österreich und von den Handball-Liga-Austria-Semifinals Am 8. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 8. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Fußball-U17-EM-Spiel Schweden - Österreich um 15.55 Uhr und von den beiden Semifinal-Spielen in der Handball Liga Austria zwischen Moser Medical UHK Krems und Alpla HC Hard um 18.25 Uhr und zwischen Bregenz Handball und Fivers WAT Margareten um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Galanacht des Sports 2012 um 14.15 Uhr, Folge neun des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 17.55 Uhr, das Golfmagazin um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Volleyball, Radsport, Surfen, Pferdesport, Motorsport und Baseball um 22.45 Uhr.

Das ÖFB-U17-Nationalteam trifft bei der Endrunde der UEFA-Europameisterschaften von 5. bis 17. Mai in der Gruppe A auf Gastgeber Slowakei, Schweden und die Schweiz. Die besten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die FIFA-U17-WM im Herbst, die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Das erste Match endete für die U17-Auswahl bitter. Die Slowakei erzielte erst in der Nachspielzeit den Treffer zum 0:1-Endstand aus rot-weiß-roter Sicht. Im Parallelspiel der Gruppe A besiegte Österreichs nächster Gegner Schweden die Schweiz mit 1:0. Kommentator ist Christian Diendorfer.

Die Fivers WAT Margareten haben das erste Halbfinale der "Best-of-3"-Serie gegen Bregenz Handball am Samstag zuhause vor 1.200 Zuseher/innen mit 30:27 (11:15) gewonnen. Der Cupsieger hatte aber hart zu kämpfen, um in der Serie mit 1:0 in Führung zu gehen. Beste Spieler waren Vytautas Ziura bzw. Povilas Babarskas. Spiel Nummer zwei steigt am Mittwoch in Bregenz. Titelverteidiger Alpla HC Hard rang im zweiten Semifinale Moser Medical UHK Krems knapp mit 21:20 nieder.

Kommentator in Krems ist Johannes Hahn, in Bregenz kommentiert Bruno Schratzer.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 7. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at