Run auf WK-Gründertage: 2.500 Interessierte bei den 5. Gründertagen des Gründerservice

Bundesweiter Erfolg beweist enormes Interesse am Schritt in die Selbständigkeit - Neue App unterstützt beim sicheren Unternehmensstart

Wien (OTS/PWK288) - Bereits zum fünften Mal fanden österreichweit vom 19. bis 26. April die Gründertage der Gründerservices der Wirtschaftskammern statt. Das enorme Interesse der bundesweiten Veranstaltungsreihe spiegelte sich in den beeindruckenden Besucherzahlen wider: Über 2.500 Gründungsinteressierte nutzten die Möglichkeit, aus erster Hand Informationen, Tipps und Ratschläge über die Selbstständigkeit zu erhalten und sich von Experten konkrete Hilfestellungen für den Schritt in die Selbstständigkeit zu holen. Das Gründer-service der Wirtschaftskammerorganisation liefert jedem Neugründer und jeder Neugründerin von Beginn an tatkräftige Unterstützung. Neben fachkundiger Beratung stehen auch praktische Tools - wie Businessplan-Software, Unternehmertest, Mindestumsatz-Rechner oder Break-Even-Rechner für den ersten Mitarbeiter - zur Verfügung.

Neue App "Gründernavi" begleitet Schritt für Schritt am Weg in die Selbständigkeit

Ein weiteres Highlight stellen spezielle Apps dar, die fit für die Selbstständigkeit machen. Die neue praxisorientierte und effiziente App "Gründernavi" dient als Orientierungshilfe für Neugründer und Jungunternehmer zum Start ins Unternehmerleben. Sie ist in vier Phasen gegliedert und begleitet den Anwender Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess. Die App gibt es kostenlos sowohl für Android- als auch für iOs Handys.

Die jährliche Veranstaltungsreihe sowie die Online-Tools und Apps ergänzen das ganzjährige Beratungsangebot des Gründerservice an über 90 Standorten optimal. Sowohl für rechtliche als auch betriebswirtschaftliche Themen zur Unternehmensgründung ist das Gründerservice erster Ansprechpartner in Österreich.

Die Download-Links sowie Informationen zu weiteren Apps für Gründer und Jungunternehmer stehen unter www.gruenderservice.at/apps zur Verfügung. (ES)

