"Wir sind Kaiser": Seine Majestät beschert dem Volk Frühlingsgefühle

Audienz am 11. Mai mit Cornelius Obonya, Moneyboy, Petra Frey, LH Peter Kaiser, Christine Theiss, Thomas Quasthoff, Silbermond, Kim und Biko Botowamungu

Wien (OTS) - "Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder ..." -Im Wonnemonat Mai zwitschert, tiriliert und jubiliert es allenthalben, deshalb lädt unser lieber Kaiser, seine Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) allerlei Musikantenvolk zu seiner Maiaudienz am Samstag, dem 11. Mai 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins. Petra Frey bringt die Kaiserhymne dar, Silbermond offerieren majestätischen Edelpop, Moneyboy sorgt für die kleine, Thomas Quasthoff für die große musikalische Kunst, die "Steirische Streich" bildet den zünftig-zeitgenössischen Rahmen eines durch und durch beschwingten Abends in imperialem Glanz.

Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) hat aber noch andere interessante Menschen an den Hof zitiert: Der neue "Jedermann" Cornelius Obonya macht dem Kaiser ebenso seine Aufwartung wie Starköchin Kim und Kickboxweltmeisterin Christine Theiss. Außerdem bahnt sich eine Sensation an: Erstmals wird ein amtierender Landesfürst dem Kaiser von Österreich im Fernsehen begegnen: LH Peter Kaiser aus Nordslowenien!

"Wir sind Kaiser" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

