Offizieller Besuch des Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird den Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Alijew, vom Montag, den 13. bis Dienstag, den 14. Mai 2013 zu einem offiziellen Besuch in Österreich empfangen. Nach der Begrüßung des Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan durch den Bundespräsidenten mit militärischen Ehren im Inneren Burghof steht ein Arbeitsgespräch der beider Staatsoberhäupter im Beisein der beiden Delegationen auf dem Programm. Nach Beendigung des Arbeitsgespräches ist ein Pressegespräch im Maria-Theresien-Zimmer der Präsidentschaftskanzlei vorgesehen.

Weitere Programmpunkte des Besuches des Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan sind Gespräche mit führenden österreichischen Politikern und die Teilnahme an einem österreichisch-aserbaidschanischen Wirtschaftsforum in der Wirtschaftskammer Österreich.

