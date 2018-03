EUROPA 2 - Taufvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Hamburg (ots) -

Taufe der EUROPA 2 am 10. Mai in Hamburg

Countdown läuft: noch 3 Tage bis zum großen Event

Zeremonie mit Taufpatin Dana Schweiger vor Blankenese

Der Countdown läuft, denn in nur drei Tagen findet die Taufe der EUROPA 2 - dem Neubau von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten - im Rahmen des 824. HAFENGEBURTSTAGS HAMBURG statt. An Bord laufen die Vorbereitungen für das große Event auf Hochtouren. Unter dem Motto der Veranstaltung "Große Momente. Ganz exklusiv" werden sich Prominente in überraschenden Aktionen an unterschiedlichen Locations an Bord präsentieren. Taufpatin ist die erfolgreiche Hamburger Unternehmerin Dana Schweiger. Für alle, die nicht persönlich an Bord dabei sein können, wird die Taufzeremonie am 10. Mai live übertragen unter www.taufe.mseuropa2.de.

An Bord sind alle 370 Crewmitglieder in vollem Einsatz, um die entsprechenden Vorbereitungen für den großen Moment der Taufe zu treffen. Vor allem im größten Bereich "Hotel & Gastronomie" arbeiten alle unter Hochdruck: Die Suiten und öffentlichen Bereiche werden auf Hochglanz poliert, damit sich die ersten Gäste von Beginn an wohlfühlen auf der EUROPA 2.

Küchenchef Stefan Wilke koordiniert das fünf-gängige Taufmenü für die insgesamt 700 Gäste, die in den acht unterschiedlichen Restaurants der EUROPA 2 speisen werden. Zudem müssen alle notwendigen Warenanlieferungen an Bord kommen, die für die Feierlichkeiten und die Jungfernreise benötigt werden. So auch der Taufchampagner, der an Bord lagert, bis er am 10. Mai feierlich an der Bordwand zerschellt und die Taufpatin Dana Schweiger dem neuen Luxusschiff vor Blankenese seinen Namen verleiht. Ein weiteres kulinarisches Highlight - die Tauftorte, die speziell passend für die EUROPA 2 kreiert wird.

Für die Tauffeierlichkeiten am 10. Mai wird die EUROPA 2 sich gegen 19 Uhr auf einen Dämmertörn entlang der Hamburger Kulisse begeben, um ihren Taufplatz vor dem Elbstadtteil Blankenese einzunehmen. Die Taufgäste haben an Bord die Möglichkeit, die EUROPA 2 für sich persönlich zu entdecken und dabei in unterschiedlichen Locations auf Prominente zu stoßen, die sich in überraschenden Aktionen präsentieren und so das Schiff auf eine ganz besondere Weise erlebbar machen. Neben Mirja und Sky du Mont, die in der Miele Kochschule kochen werden, erwartet beispielsweise Nina Petri die Gäste im Herrenzimmer, um gemeinsam mit ihnen Zigarren und Whiskey zu verkosten. Für die richtige Stimmung an Bord sorgt unter anderem der musikalische Staract: Dick Brave & the Backbeats werden nach der Taufzeremonie mit ihren Rockabilly-Klängen die Partynacht einläuten. Freuen dürfen sich die Taufgäste außerdem auch auf die Moderatorin Eva Habermann.

