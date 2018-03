Neueste Gesichtserkennungstechnologie ist ultraschnell

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Herta Security(R) kündigt den Start von BioSurveillance Next(TM), der weltweit schnellsten Gesichtserkennungslösung für Videoüberwachungsanwendungen. BioSurveillance Next wird vom 13. bis zum 16. Mai auf der internationalen Messe der Sicherheitsbranche IFSEC in Birmingham (UK) präsentiert. BioSurveillance Next ist mit Hilfe von GPU-Technologie in der Lage, 40-mal schneller als jede herkömmliche CPU-basierte Gesichtsanerkennungstechnologie hochauflösende Live-Videoaufnahmen oder Aufzeichnungen in Echtzeit mit einem unglaublichen Tempo von 150 Bildern pro Sekunde zu verarbeiten. Diese bahnbrechende Technologie von Herta Security, die speziell für die Gesichtsidentifikation in Menschenmengen entwickelt wurde, bringt die Sicherheitsbranche einen gewaltigen Schritt voran.

Herr Rodríguez Saeta PhD, der CEO von Herta Security, erläuterte:

"Herta ist danach bestrebt, Innovationen und Lösungen für die neue Ära der Megapixel-Überwachungskameras bereitzustellen. Die IP-Video-Technik schreitet von Tag zu Tag weiter voran und bietet für die Gesichtserkennung enorme Möglichkeiten. Wir erleben eine unerwartet hohe Nachfrage aus vielen Ländern, in denen die Sicherheit zum entscheidenden Faktor für Unternehmenswachstum geworden ist. BioSurveillance Next ist die richtige Lösung für die Eindämmung der Kriminalität im Einzelhandel sowie in anderen traditionellen Sektoren wie etwa in besonders gefährdeten Einrichtungen, Banken, Spielkasinos oder bei den Strafverfolgungsbehörden."

BioSurveillance Next kann in CCTV- und Video-Management-Systeme (VMS) integriert oder allein für sich eingesetzt werden; die Hinzufügung zu bereits vorhandenen CCTV-Systemen ist möglich. Das System ist vollständig skalierbar und es kann gleichzeitig mehrere sich bewegende Gesichter erkennen, wodurch es ideal für Szenarien mit grossen Menschenmengen ist. BioSurveillance Next nutzt die neueste GPU-Technologie, die in der Branche zu einem völligen Umdenken in Sachen Bilderkennung geführt hat.

Über Herta Security

Herta Security ist weltweit führend bei der Entwicklung modernster Gesichtserkennungslösungen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Barcelona, Spanien, und Niederlassungen in Madrid und neuerdings in London. Das Unternehmen bietet schnelle, präzise, robuste, Endkunden-orientierte Lösungen für Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Marketingbedarf. Internationale Projekte befassen sich mit Themen wie sichere Städte, Flughäfen, Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen, mit der Sicherheit in Gefängnissen, Banken, Kasinos, Sportstadien und Einkaufszentren sowie mit Anwendungen bei Militär und Polizei und in der Forensik. Herta Security hat Partner in 20 Ländern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

info@hertasecurity.com

Gary M. Lee Tel.: +34-936-020-888 http://www.hertasecurity.com