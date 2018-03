Währing: Chor-Konzert "Happy and free" am Mittwoch

Wien (OTS) - Der Kammerchor "Albertus Magnus" konzertiert am Mittwoch, 8. Mai, im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100). Unter dem Kurzweil verheißenden Titel "Happy and free" trägt die Ende 2007 ins Leben gerufene Gesangsgemeinschaft an diesem Abend "die schönsten Lieder aus den ersten fünf Jahren" vor. Das Programm reicht von Mozart- und Brahms-Werken bis zu "Folk-Songs" und Volksliedern. Auf dem Klavier musiziert Elmar Gipperich. Elisabeth Kirchner (Sopran) wirkt als Solistin mit. Künstlerischer Leiter des Ensembles ist Manfred Linsbauer. Das Konzert im Festsaal (2. Stock) steht unter dem Ehrenschutz des Bezirksvorstehers von Währing, Karl Homole. Um 19.30 Uhr fängt der Chor-Abend an. Der Zutritt ist gratis, Spenden der ZuhörerInnen werden gerne angenommen. Mehr Informationen über die Formation lesen FreundInnen des anspruchsvollen Chorgesangs im Internet nach: www.kch-albertusmagnus.at. Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtshaus in der Martinstraße sind beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Rufnummer 4000/18 115 oder per E-Mail, die Adresse heißt post @ bv18.wien.gv.at, einzuholen. (Schluss) enz

