Heute graviert, am Sonntag serviert

Sie bemalen unsere Pflaster mit kleinen Dinosauriern und empfangen uns auch als Erwachsene zu Hause mit unserem Lieblingskuchen: Mütter sind die Heldinnen unseres Alltags und genießen am kommenden Sonntag, dem Muttertag, in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt einen Tag mit besonders viel Liebe und Dankbarkeit. Wer seiner Mutter in diesem Jahr eine ganz persönliche Freude machen will, der überrascht sie mit einem leckeren Frühstück auf einem selbst gravierten Tablett im schicken Landhaus-Stil. Das geht nicht nur einfach, sondern sagt auch mehr als tausend Worte!

Drei Schritte bis zum entzückenden Muttertagsgruß

Bis zum edlen Muttertagstablett mit persönlicher Widmung sind es nur drei Schritte. Als erstes wird ein schlichtes, rechteckiges Holztablett mit weißem Acryllack grundiert. Schneller und gleichmäßiger geht das mit einer kleinen Farbwalze aus dem Baumarkt. Nach dem Trocknen des Lacks kann die Verzierung beginnen. Dafür werden mit einem weichen Bleistift florale Ornamente, Herzen oder der Schriftzug "Ich hab' dich lieb, Mama" auf der Tablettfläche angezeichnet. Im dritten und letzten Schritt werden die Muster mit einem Multifunktionsgerät, wie dem Dremel 8100, und einem passenden Aufsatz, wie dem Graviermesser, vorsichtig nachgezogen bis die ursprüngliche Holzfarbe des Tabletts zum Vorschein kommt. Der Dremel 8100 ist ein sehr leichtes, kabelloses Akkugerät, mit dem selbst weniger geübte Hobbyheimwerker filigrane Projekte umsetzen können. Zum Schluss lässt sich das angefallene Sägemehl mit einem kleinen Pinsel entfernen und fertig ist der persönliche Muttertagsgruß. Damit bringen große und kleine Kinder die Augen ihrer Mütter zum Leuchten!

