Team Stronach: Hans Mayr zu Klubobmann gewählt

Haslauer muß aus drei Wahlgewinnern die richtigen Regierungspartner auswählen

Salzburg (OTS) - Gestern am späten Nachmittag hat das Landesgremium des Team Stronach für Salzburg getagt. Wie dabei Landesobmann und Spitzenkandidat, Bürgermeister Hans Mayr, berichtete, wurde er zuvor von den weiteren gewählten künftigen Landtagsmandataren, Otto Konrad und Helmut Naderer zum Klubobmann des Teams in Salzburger Landtag gewählt.

Gleichzeitig hat Mayr den Auftrag erhalten, eventuelle Parteiengespräche für die künftige Arbeit in Landtag und Landesregierung zu führen. Mayr: "Das Abwägen, ob wir in Opposition sollen, oder in die Regierung, hält es sich derzeit die Waage. Es liegt nun am Obmann der stimmenstärksten Partei, Wilfried Haslauer, aus den drei Wahlgewinnern, Team Stronach, Grüne und FPÖ, jene auszuwählen, mit denen am sichersten eine langfristig-tragfähige Zusammenarbeit möglich ist. Die Proponenten des Team Stronach -Fürhapter, Konrad, Mayr und Naderer - stehen jedenfalls für Handschlagqualität, Seriosität und Erfahrung, gleichwohl für Regierungsarbeit als auch für kontrollierend-kritisch-konstruktive Opposition."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at