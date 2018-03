Vitria Operational Intelligence liefert O2 in Echtzeit Einblick in die akuten Servicequalität Erfahrungen der Kunden

(PRN) - -- Echtzeit Visualisierung von Big Data in Bewegung : Netzwerk Events mit Kunden Daten und Endgeräte Informationen

London (ots/PRNewswire) - Vitria Technology, Inc., The Operational Intelligence Company, vermeldete heute, dass O2, die kommerzielle Tochter und Marke von Telefonica UK, Vitria Operational Intelligence installiert hat, um größere Erkenntnisse der Endkunden Erfahrungen zu erzielen.

Vitria Operational Intelligence wurde von O2 ausgewählt und eingesetzt zur Steigerung der Echtzeit Ermittlung der Kundenerlebnisse und zur Unterstützung bei der Aufgabe Identifizierung kunden-orientierter Schwachstellen. Vitria Operational Intelligence (OI) ermöglicht in Echtzeit Einblick in Big Data, komplexe Events und Geschäftsprozesse. Vitria OI bietet kontinuierliche Ermittlung der Kundenerfahrungen mittels Kombination und Korrelation von massenhaften Netzwerk Events mit Daten von Kunden und mobilen Endgeräten in Echtzeit.

Mittels Fähigkeit von kontinuierlicher Echtzeit Analyse gepaart mit intelligenter Geschäftsprozessierung in Vitria's einheitlicher OI Lösungsplattform können Vitria Kunden wie O2 pro aktiv potentielle Beeinträchtigungen der Servicequalität identifizieren und beheben und somit die Auswirkungen auf den Kunden reduzieren bzw. solche gänzlich beseitigen. Zusätzlich ermöglichen Vitria's Live Dashboards autorisierten Mitarbeitern die Überwachung und Bestimmung der aktuellen Unternehmens Leistung und den Vergleich gegen Leistungskennzahlen (KPIs) und Dienstgütevereinbarungen (SLAs).

"Wir benötigen ein ganzheitliches Bilbd über die individuellen Kundenerfahrungen zur proaktiven Identifizierung und Lösung von Servicemängeln bevor sich solche negativ auf unsere Kunden auswirken," sagte Dave Akeroyd, Leiter OSS Strategie und Architektur bei O2. "Zusätzlich sind wir bestrebt durch den neu gewonnenen Einblick unseren Kunden bessere Erfahrungen mit unseren Diensten anzubieten," fügte er hinzu.

"Anstelle der Anschaffung einer Vielzahl verschiedener punktueller Lösungen wollten wir eine einheitliche Plattform etablieren mit der Option zum Betrieb vielfacher Kunden Erfahrung Initiativen über eine Vielzahl von Geschäftseinheiten hinweg," erklärte Akeroyd. "Vitria Operational Intelligence bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die Beeinträchtigungen der Kundenerfahrungen identifiziert und adressiert und ermöglicht uns somit unsere Dienstleistungen aufzuwerten."

Gemäß Richard Lambert, Vitria Vice President Worldwide Sales, "Vitria Operational Intelligence ist die einzige einheitliche Operational Intelligence Plattform auf dem Markt, die kontinuierliche Echtzeit Analyse mit intelligentem Geschäftsprozess Management kombinieren kann zur Lösung vielfacher Herausforderungen im Umfeld von Business, Betrieb und ITK."

Über Vitria

Vitria Technology, Inc. bietet die Branchenführende Operational Intelligence Plattform an, die es gleichermaßen Kunden und Partnern ermöglicht innovative Operational Intelligence Lösungen zu entwickeln zur Analyse von Big Data, komplexen Events und Geschäftsprozessen im richtigen Kontext. Das Ergebnis ist eine schnellere bessere unternehmerische Entscheidungsfähigkeit.

Über Telefonica

O2 ist die kommerzielle Marke von Telefónica UK Limited und ein führendes Telekommunikationsunternehmen mit mehr als 23 Millionen Kunden - erfahren Sie mehr über O2 unter www.o2.co.uk/news

. O2 betreibt 2G

und 3G Netze und erforscht als Erster 4G/LTE mit Erreichung von Bandbreiten über 100Mpbs und besitzt zur Hälfte Tesco Mobile. O2 liefert O2 Wifi, O2 Health, O2 Unify, O2 Media und hat O2 Wallet auf dem Markt eingeführt.

O2 hat über 11.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich. O2 besitzt 450 Ladengeschäfte und tritt als Sponsor The O2, von O2 Academy Veranstaltungen und von Englands Rugby Team auf. Telefónica UK Limited ist Teil der Telefónica Europe plc, die O2 als kommerzielle Marke im Vereinigten Königreich, in Irland, in der Slowakei, in Deutschland und in der Tschechischen Republik führt und ist eine Geschäftseinheit von Telefónica SA.

