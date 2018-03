Seecrypt Group Inc. startet verschlüsselten Sprach- und Messaging-Dienst mit App für Android- und Apple-iOS-Plattformen

(PRN) - -- Seecrypt Mobile bietet gewöhnlichen Verbrauchern die Möglichkeit, Anrufe und Textmitteilungen in aller Welt vollkommen vertraulich und ohne jede Einschränkung zu tätigen bzw. zu verfassen und zu empfangen.

George Town, Cayman Islands (ots/PRNewswire) - Seecrypt Group Inc. gab heute den Start von Seecrypt Mobile bekannt. Die rein softwarebasierte Kommunikations-App bietet registrierten Benutzern die Möglichkeit, sichere und unbeschränkte Sprachanrufe zu tätigen und zu empfangen und Textmitteilungen in Echtzeit zwischen Seecrypt-Mobile-fähigen Geräten überall in der Welt hin- und herzusenden.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130507/LA05869LOGO)



Seecrypt Mobile ist derzeit für Apple- und Android-Smartphones erhältlich und mit einer leicht bedienbaren Benutzeroberfläche ausgestattet, die beliebten Social-Messaging-Apps ähnelt. Seecrypt Mobile ist ein überzeugender Datenschutzdienst, der leicht zu nutzen ist, problemlos mit anderen geteilt werden kann und genau so aussieht und sich anfühlt, wie Ihre Lieblings-Apps. Noch wichtiger ist aber, dass die App Ihre Privatgespräche in jedem beliebigen öffentlichen Netzwerk wirksam schützt.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der sich im Umlauf befindenden Smartphones erstmals auf über 1 Milliarde weltweit - und bis ins Jahr 2015 wird sich dieser Wert verdoppeln. "Smartphone-Benutzern, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, bietet Seecrypt Mobile Schutz von beispiellosem Ausmaß", so Mornay Walters, der CEO und Mitgründer von Seecrypt. "Ob Privat- oder Business-Anwender - wir sind der Meinung, dass sie den Dienst zu Hause und auf Reisen unbezahlbar finden werden."

Seecrypt setzt auf durchgehende, doppelschichtige Verschlüsselungsverfahren auf militärischem Niveau, damit die Privatsphäre von Benutzern rund um den Globus gewahrt werden kann -völlig unabhängig davon, wo sie sich aufhalten. Jeder einzelne Anruf wird ebenso wie jede Nachricht direkt auf dem Gerät verschlüsselt und dabei mit einem einzigartigen Schlüssel versehen. Dies sorgt für innere Ruhe und bietet größtmöglichen Schutz bei der Kommunikation mit anderen vertrauenswürdigen Seecrypt-Benutzern.

Da Seecrypt Mobile neben Schmalband auch auf adaptive Sprachkomprimierung setzt, arbeitet die Anwendung im Hinblick auf den Datenverkehr äußerst sparsam - der Datenverbrauch liegt deutlich unter den aktuellen Standardwerten herkömmlicher Sprachanwendungen. Seecrypt Mobile kann absolut sicher in jedem beliebigen Netzwerk mit Internetanbindung der Welt betrieben werden, angefangen bei Mobilfunknetzen (2G/EDGE, 3G, 4G/LTE) bis hin zu WLAN- und Breitbandnetzen über Satellit, wodurch mittels Datenroaming auch günstigere Anrufe getätigt werden können. Für Benutzer, die von schlechter Netzabdeckung oder überlasteten Netzen betroffen sind, ist dies ein entscheidender Vorteil.

Die Verschlüsselung von Daten in Echtzeit und der Umgang mit riesigen Benutzerzahlen ist herausfordernd und erfolgsentscheidend zugleich. "Die Entwicklung einer skalierbaren und verschlüsselten Anwendung zur Übermittlung von Sprache in Form von Daten, die dank minimaler Latenz überall in der Welt eingesetzt werden kann, ist nicht einfach", so Walters. "Mit Seecrypt haben wir diese Herausforderung gemeistert und unsere Erwartungen sogar übertroffen, indem wir auf verschiedene firmeneigene Protokolle und Back-End-Infrastruktur in Netzbetreiberqualität gesetzt haben, die über ein privat kontrolliertes und global zugängliches Netzwerk betrieben werden."

Die Seecrypt-Mobile-App ist als kostenloser Download über Google Play und im App Store erhältlich. Erstbenutzer erhalten ein auf drei Monate befristetes Benutzerkonto ohne jegliche Verpflichtung oder Einschränkung bezüglich der Nutzung. Bei der Teilnahme am Empfehlungsprogramm erhalten Benutzer einen weiteren kostenlosen Monat für jeden angeworbenen Neukunden - bis zu einer Maximaldauer von einem Jahr. Danach kostet der unbegrenzte Service 3 USD pro Monat.

Informationen zu Seecrypt: Seecrypt Group Inc. ist ein eigenfinanziertes und privat geführtes Softwareentwicklungsunternehmen, das auf den Cayman Islands ansässig ist und regionale Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Nahost unterhält. Entwicklungs- und Netzwerkbetriebe befinden sich in Pretoria (Südafrika).

Für nähere Informationen zu Seecrypt besuchen Sie bitte www.seecrypt.com.

Web site: https://www.seecrypt.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Spence Bovee, Seecrypt Global Marketing,

spence.bovee @ seecrypt.com, USA: +1 310 722 9191, sichere

Sprach-/Textmitteilung an Seecrypt: +2810 722 9191