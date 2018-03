FPÖ: Strache gratuliert Salzburger Freiheitlichen zum Wahlerfolg

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache gratulierte den Salzburger Freiheitlichen herzlich zu ihrem heutigen Wahlerfolg. Der freiheitliche Erfolg sei keine Selbstverständlichkeit gewesen und auf den großartigen Einsatz des Salzburger Landesparteiobmanns Karl Schnell und seiner hochmotivierten Landesgruppe zurückzuführen. Strache zeigte sich zudem erfreut, dass er mit seiner Prognose, wonach die FPÖ in Salzburg deutlich zugewinnen würde, Recht behalten habe.

Nach den Regionalwahlen gehe es nun in die Bundesliga. Strache verwies darauf, dass sowohl SPÖ als auch ÖVP verloren hätten. Für Bundeskanzler Faymann habe nunmehr die letzte politische Stunde geschlagen, er trete im Herbst an zu seinem "letzten Gefecht", wie es in der Internationale ja heiße, vorausgesetzt, die SPÖ ziehe nicht schon vorher die Notbremse und nominiere einen anderen Spitzenkandidaten.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at